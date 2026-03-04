Paderne reeditará el calendario municipal de 2026 por errores tipográficos

El Concello de Paderne ha informado a través de sus redes sociales de la detección de varios errores tipográficos en el calendario municipal que repartió estas navidades entre los vecinos.

Por este motivo, tras revisar la publicación y subsanar los fallos, desde el Gobierno local han anunciado que los calendarios se volverán a imprimir de nuevo y serán entregados "en las próximas semanas" en los hogares del municipio "sin ningún cargo económico adicional".

Desde el Concello aprovechan la publicación para pedir disculpas por las molestias que hayan podido ocasionar los errores de la primera edición, al tiempo que confían en que sus vecinos y vecinas disfruten "de la nueva y mejorada versión".