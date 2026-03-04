Así serán las 160 viviendas proyectadas por la Xunta en A Penouqueira, en Arteixo

La Xunta acaba de publicar las primeras maquetas del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial de A Penouqueira, en Arteixo, cuyo objetivo es urbanizar suelo en esta zona para destinarlo a la construcción de 160 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.

Vista de las futuras viviendas en A Penouqueira, en Arteixo. / LOC

La Consellería invertirá 2,5 millones de euros en la urbanización del suelo de A Baiuca-A Penouqueira, en Arteixo. El ámbito delimita 82.500 metros cuadrados de suelo, de los que cerca de 13.000 serán residenciales, junto a la travesía de A Coruña.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, explicaron este miércoles en un encuentro que las 160 nuevas viviendas colectivas estarán integradas en bloques exentos, rodeados de espacios verdes. La altura máxima de los edificios será de bajo y tres plantas, para minimizar el impacto visual. Además, todas las viviendas protegidas que se construyan tendrán calificación permanente, tanto las destinadas a la venta como al alquiler.

Zona comercial, aparcamientos y zonas verdes

El proyecto incluye una zona comercial y una parcela destinada a equipamiento, de 2.050 metros cuadrados, para servicios o dotaciones. También se prevén 200 plazas de aparcamiento y se reservan más de 13.000 metros cuadrados de espacios libres públicos, además de zonas verdes, así como la plantación de unos 200 árboles, además de un elevador.

Vista de las futuras viviendas en A Penouqueira, en Arteixo. / LOC

Ahora se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones. Posteriormente, se recabarán los informes sectoriales necesarios con carácter de urgencia, de modo que deberán emitirse en mes y medio, y la previsión es que el PIA cuente con la aprobación definitiva en el último trimestre de este año.

Noticias relacionadas

La Xunta prevé licitar la urbanización en 2027, y que en 2028 las obras estén ya en marcha. Se simultaneará la urbanización con el concurso de parcelas que convocará la Xunta para que promotores y cooperativistas accedan a construir vivienda protegida, a fin de poder disponer de esta bolsa de vivienda lo antes posible.