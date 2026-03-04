Así serán las 160 viviendas proyectadas por la Xunta en A Penouqueira, en Arteixo
La Consellería invertirá 2,5 millones de euros en la urbanización del suelo de A Baiuca | El ámbito delimita 82.500 metros cuadrados, de los que cerca de 13.000 serán residenciales
La Xunta acaba de publicar las primeras maquetas del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial de A Penouqueira, en Arteixo, cuyo objetivo es urbanizar suelo en esta zona para destinarlo a la construcción de 160 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.
La Consellería invertirá 2,5 millones de euros en la urbanización del suelo de A Baiuca-A Penouqueira, en Arteixo. El ámbito delimita 82.500 metros cuadrados de suelo, de los que cerca de 13.000 serán residenciales, junto a la travesía de A Coruña.
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, explicaron este miércoles en un encuentro que las 160 nuevas viviendas colectivas estarán integradas en bloques exentos, rodeados de espacios verdes. La altura máxima de los edificios será de bajo y tres plantas, para minimizar el impacto visual. Además, todas las viviendas protegidas que se construyan tendrán calificación permanente, tanto las destinadas a la venta como al alquiler.
Zona comercial, aparcamientos y zonas verdes
El proyecto incluye una zona comercial y una parcela destinada a equipamiento, de 2.050 metros cuadrados, para servicios o dotaciones. También se prevén 200 plazas de aparcamiento y se reservan más de 13.000 metros cuadrados de espacios libres públicos, además de zonas verdes, así como la plantación de unos 200 árboles, además de un elevador.
Ahora se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones. Posteriormente, se recabarán los informes sectoriales necesarios con carácter de urgencia, de modo que deberán emitirse en mes y medio, y la previsión es que el PIA cuente con la aprobación definitiva en el último trimestre de este año.
La Xunta prevé licitar la urbanización en 2027, y que en 2028 las obras estén ya en marcha. Se simultaneará la urbanización con el concurso de parcelas que convocará la Xunta para que promotores y cooperativistas accedan a construir vivienda protegida, a fin de poder disponer de esta bolsa de vivienda lo antes posible.
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
- Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo