Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
En A Xesteira, la demolición del depósito de agua y muros da paso a la urbanización de la zona, que incluirá viviendas, equipamiento y nuevas vías, tras finalizar la tala de árboles
La urbanización de A Xesteira avanza con paso firme. Una vez terminados los trabajos de tala y desbroce de los árboles que poblaban la parcela sobre la que se prevé la construcción de 88 viviendas en varios bloques en las proximidades del Sol y Mar, ahora es el turno de las demoliciones.
Estos días, operarios de la empresa López Cao están procediendo a demoler los muros y edificaciones del ámbito. Este martes cayó el depósito de agua situado en la parte más próxima a la carretera. Hoy, miércoles, los trabajos se centran en la retirada, por parte de un equipo especializado, del amianto de las cubiertas de las edificaciones más próximas al paseo, en la esquina de la rúa Marisqueira, y en la demolición del muro que todavía separaba las parcelas para dejar la zona totalmente diáfana y que se pueda proceder a la urbanización.
Sobre el terreno ya hay estacas que delimitan los distintos ámbitos del desarrollo, que además de los bloques de viviendas incluirá una edificación para uso terciario pegada al paseo de Beiramar, equipamiento público, zonas verdes, dos nuevos viales y plazas de aparcamiento en superficie en la parte más próxima a la rúa Marisqueira. Además, se ampliará la acera de la carretera AC-12, que se verá reducida en la confluencia con esta calle, ya que será la entrada del ámbito, y que cambiará de sentido para ser de bajada.
La única edificación que quedará en pie, pendiente de determinar su uso, será la vivienda principal de la antigua finca, a la que se accedía por el paseo de árboles que desapareció el pasado mes en las labores de tala y desbroce y que asiste impasible a todas las obras que se llevan a cabo a su alrededor.
Mientras se desarrollan los trabajos, los trámites administrativos también avanzan. El pasado 2 de febrero se sometió a exposición pública la declaración del ámbito del proyecto como Zona de Situación Acústica Especial, debido al ruido al que se ve expuesto por la proximidad de la carretera AC-12.
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
- Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo