Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas en las gasolineras de A CoruñaAdiós al asador de pollos de la atalaya de San RoqueBil Nsongo, ídolo en blanquiazulLa ruta coruñesa de la cascarillaGran fiesta gastronómica este sábado
instagramlinkedin

Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira

En A Xesteira, la demolición del depósito de agua y muros da paso a la urbanización de la zona, que incluirá viviendas, equipamiento y nuevas vías, tras finalizar la tala de árboles

Obras en la urbanización A Xesteira de O Paraíso, en Perillo: comienzan las demoliciones

Obras en la urbanización A Xesteira de O Paraíso, en Perillo: comienzan las demoliciones

Pablo Barro

Pablo Barro

Oleiros

La urbanización de A Xesteira avanza con paso firme. Una vez terminados los trabajos de tala y desbroce de los árboles que poblaban la parcela sobre la que se prevé la construcción de 88 viviendas en varios bloques en las proximidades del Sol y Mar, ahora es el turno de las demoliciones.

Estos días, operarios de la empresa López Cao están procediendo a demoler los muros y edificaciones del ámbito. Este martes cayó el depósito de agua situado en la parte más próxima a la carretera. Hoy, miércoles, los trabajos se centran en la retirada, por parte de un equipo especializado, del amianto de las cubiertas de las edificaciones más próximas al paseo, en la esquina de la rúa Marisqueira, y en la demolición del muro que todavía separaba las parcelas para dejar la zona totalmente diáfana y que se pueda proceder a la urbanización.

Obras en la urbanización A Xesteira de O Paraíso, en Perillo: comienzan las demoliciones

Obras en la urbanización A Xesteira de O Paraíso, en Perillo: comienzan las demoliciones

Ver galería

Obras en la urbanización A Xesteira de O Paraíso, en Perillo: comienzan las demoliciones / Pablo Barro

Sobre el terreno ya hay estacas que delimitan los distintos ámbitos del desarrollo, que además de los bloques de viviendas incluirá una edificación para uso terciario pegada al paseo de Beiramar, equipamiento público, zonas verdes, dos nuevos viales y plazas de aparcamiento en superficie en la parte más próxima a la rúa Marisqueira. Además, se ampliará la acera de la carretera AC-12, que se verá reducida en la confluencia con esta calle, ya que será la entrada del ámbito, y que cambiará de sentido para ser de bajada.

La única edificación que quedará en pie, pendiente de determinar su uso, será la vivienda principal de la antigua finca, a la que se accedía por el paseo de árboles que desapareció el pasado mes en las labores de tala y desbroce y que asiste impasible a todas las obras que se llevan a cabo a su alrededor.

Noticias relacionadas y más

Mientras se desarrollan los trabajos, los trámites administrativos también avanzan. El pasado 2 de febrero se sometió a exposición pública la declaración del ámbito del proyecto como Zona de Situación Acústica Especial, debido al ruido al que se ve expuesto por la proximidad de la carretera AC-12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
  2. El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
  3. Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
  4. El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
  5. Así será el hotel de Vilaboa para el aeropuerto de A Coruña que abrirá este verano
  6. Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
  7. Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
  8. La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo

Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira

Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira

La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido

La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido

El Gobierno local de Sada aprecia "dificultades" con la nueva normativa de la piscina

La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña

La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña

Oleiros cambiará la cubierta del pabellón Arsenio Iglesias porque ya no soporta más arreglos

Oleiros cambiará la cubierta del pabellón Arsenio Iglesias porque ya no soporta más arreglos

Un acusado de encerrar con candado a su padre octogenario en Betanzos alega que tenían miedo de que se cayera

Un acusado de encerrar con candado a su padre octogenario en Betanzos alega que tenían miedo de que se cayera

García Seoane celebra la sentencia contra "la elementa golpista de Sada"

García Seoane celebra la sentencia contra "la elementa golpista de Sada"

El Estado responsabiliza al Concello de Oleiros del arreglo de propiedades municipales dañadas por desprendimientos en la costa

El Estado responsabiliza al Concello de Oleiros del arreglo de propiedades municipales dañadas por desprendimientos en la costa
Tracking Pixel Contents