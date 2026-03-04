La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido

Hace ahora un año, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaba el entorno de O Pedrido acompañada por alcaldes y ediles de Bergondo y Paderne, los dos municipios que comunica el icónico puente, para anunciar las obras de renovación de la iluminación de la obra diseñada por Luciano Yordi, César Villalba y Eduardo Torroja. Sin embargo, a pesar de que contaban con adjudicar el contrato en verano y finalizar las obras antes de final de año, la realidad es que los trabajos aún siguen sin ejecutarse.

Según explican desde la Consellería, la empresa encargada de las obras será Montajes Eléctricos Vizcaíno, S.L., con la que se formalizó el contrato, valorado en 845.864 euros, en el último trimestre de 2025. La firma, apuntan, ya realizó el encargo de las luminarias que se van a instalar, que son de un material especial para este tipo de actuaciones de puesta en valor, y está pendiente del suministro de las mismas para comenzar los trabajos.

La obra permitirá actualizar la iluminación para resaltar los elementos de esta estructura, "símbolo de la historia y de la ingeniería de Galicia", como destacan desde el departamento autonómico, gracias a la instalación de 194 proyectores LED y 35 luminarias LED de iluminación viaria que, además de poner en valor el puente y resaltar sus valores arquitectónicos y estructurales, contribuirán a la mejora de la eficiencia energética del mismo.

Además de estos trabajos, la Xunta prevé aprovechar la actuación para acometer la sustitución de las bajantes de pluviales vistas, que quedarán ocultas para no interferir en el nuevo alumbrado, dado que podrían generar sombras. El departamento autonómico reserva además una partida para la reparación de posibles patologías estructurales que se puedan detectarse durante los trabajos.

La intervención complementa a otras obras llevadas a cabo por la Xunta en la AC-164 a su paso por este punto, como la reparación de los distintos elementos del puente para reforzar su durabilidad, ya que afectaban a la seguridad de la infraestructura. Estas obras, valoradas en 2,3 millones de euros, permitieron alargar la vida útil de un puente por el que pasan a diario más de 10.000 vehículos, que comunica los concellos de Pontedeume, Miño, Sada, Paderne y Oleiros y que representa la alternativa gratuita a la AP-9, clave en la comunicación entre A Coruña y Ferrol.