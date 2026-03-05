Arteixo celebra la Feria de Oportunidades los días 6, 7 y 8 de marzo

Arteixo prepara una nueva edición de la Feria de Oportunidades, un evento pensado para dinamizar el comercio local y acercar al público las mejores ofertas de las pequeñas empresas del municipio en un mismo espacio.

La feria empezará este viernes, 6 de marzo, y se prolongará hasta el sábado, 7 de marzo, y domingo, 8 de marzo, en el Campo da Festa, con un total de 27 carpas comerciales y la participación de 20 establecimientos municipales.

El evento está organizado por el Ayuntamiento y coordinado por la Asociación de las Pequeñas Empresas de Arteixo -Arteixo CCA-, con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre comercio y vecinos, favorecer la venta local.