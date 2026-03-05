Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo celebra la Feria de Oportunidades los días 6, 7 y 8 de marzo

El evento, que se celebrará en el Campo da Festa, contará con 27 carpas comerciales

Presentación de la Feria de Oportunidades de Arteixo.

Presentación de la Feria de Oportunidades de Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

Arteixo prepara una nueva edición de la Feria de Oportunidades, un evento pensado para dinamizar el comercio local y acercar al público las mejores ofertas de las pequeñas empresas del municipio en un mismo espacio.

La feria empezará este viernes, 6 de marzo, y se prolongará hasta el sábado, 7 de marzo, y domingo, 8 de marzo, en el Campo da Festa, con un total de 27 carpas comerciales y la participación de 20 establecimientos municipales.

El evento está organizado por el Ayuntamiento y coordinado por la Asociación de las Pequeñas Empresas de Arteixo -Arteixo CCA-, con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre comercio y vecinos, favorecer la venta local.

