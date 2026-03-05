Un corrimiento de tierras corta la carretera DP-4803 y deja al aire los cimientos de una vivienda en Miño

Un corrimiento de tierras ha provocado el corte de la carretera DP 4803 que une Miño y Perbes y ha dejado al aire los cimientos de una vivienda situada justo sobre la playa de Lago, en Miño.

Según han informado fuentes del ente provincial a Europa Press --que posee la titularidad de la vía--, personal técnico del departamento de Vías e Obras se desplazó "desde el primer momento" para evaluar la situación y "garantizar la seguridad".

Como medida preventiva, indican, se decidió cortar el tráfico en la vía afectada, evitando así riesgos para los usuarios. Tal y como explica la Diputación, está habilitado un desvío alternativo debidamente señalizado para minimizar las afecciones a la circulación mientras se analiza el alcance del incidente.

Corrimiento de tierras en Miño / Gustavo de la Paz / Europa Press

La Diputación avanza también que encargará, por vía de urgencia, un estudio geotécnico que permita determinar "con precisión" la magnitud y el alcande del movimiento del terreno.

El objetivo, indican, es evaluar las condiciones de estabilidad del terreno y definir las actuaciones necesarias para "garantizar la seguridad" y "restablecer el tráfico con la mayor brevedad posible".