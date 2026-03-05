Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex: nuevas oficinas en Barcelona, para 2028Don Pollo pide margenPolvo sahariano en A CoruñaNueva urbanización en OleirosEntrevista al exdeportivista Riki
instagramlinkedin

Daniel Fernández, patrón del 'Peruca': "No nos dio tiempo a nada; cuando nos dimos cuenta ya estaba el barco hundido"

Los dos tripulantes del pesquero hundido esta madrugada frente a Cabo Prioriño fueron rescatados por los marineros de la otra embarcación, que los trasladó al puerto de Lorbé, en Oleiros

El 'Peruca', con puerto base en Lorbé (Oleiros).

El 'Peruca', con puerto base en Lorbé (Oleiros). / LOC

Pablo Barro

El patrón del 'Peruca', el pesquero hundido en la madrugada de este jueves tras sufrir una colisión con otro barco en las proximidades de Cabo Prioriño, en la costa de Ferrol, relata el momento del accidente a LA OPINIÓN, ya recuperándose desde su domicilio. "Tengo un brazo en cabestrillo, pero no sé si es del golpe o del esfuerzo al nadar", comenta.

"Salimos un poco antes porque daban mal tiempo, pero las condiciones eran buenas", continúa Daniel Fernández, de 53 años. "Íbamos navegando para levantar el aparejo y, llegando al sitio, nos abordaron por babor", explica sobre el impacto con el 'Cruceiro de Pazos', un barco de Sada de 26 metros de eslora y con nueve tripulantes a bordo en el momento del siniestro.

Sobre las 04.47 horas, el centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió la alerta a través de una llamada por VHF procedente del propio 'Cruceiro de Pazos'. "No dio tiempo a nada; cuando nos dimos cuenta ya estaban encima", apunta el patrón del 'Peruca', un pesquero de 11,9 metros de eslora. Tras la colisión, saltó la balsa salvavidas y la radiobaliza, aunque esta se encontraba ya desactivada en el momento del rescate.

Los dos tripulantes que navegaban a bordo del Peruca fueron rescatados de forma inmediata y llevados a tierra por el 'Cruceiro de Pazos'. Tras comprobar que ambos se encontraban sanos y salvos, el barco rescatador recogió los restos flotantes que permanecían en la zona del siniestro, entre los que se encontraban cuatro aros salvavidas, la balsa salvavidas y la radiobaliza del 'Peruca'.

El pesquero puso rumbo inicial al puerto de Lorbé para desembarcar a los dos náufragos en su puerto base y, posteriormente, continuó su trayecto hacia el puerto de Sada.

Un susto grande, pero sin víctimas

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Lorbé, Antonio Sánchez, se enteró del suceso a las cinco de la mañana, cuando salía al mar. "El susto fue grande", reconoce, "pero por suerte no hubo víctimas".

Noticias relacionadas

Tras tener conocimiento del suceso, varios barcos del puerto oleirense se coordinaron para levantar el aparejo del pesquero hundido, una embarcación de artes menores, fundamentalmente miños y trasmallos. "Le metimos el aparejo que tenía para levantar y le guardamos el pescado en la cámara porque para mañana dan muy mal tiempo", indica Sánchez, que confirma que recibieron una llamada de la torre de control para comprobar si había gasóleo en la zona, "pero no vimos nada", apunta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
  2. El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
  3. El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
  4. Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
  5. Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
  6. Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
  7. Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
  8. La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña

Daniel Fernández, patrón del 'Peruca': "No nos dio tiempo a nada; cuando nos dimos cuenta ya estaba el barco hundido"

Daniel Fernández, patrón del 'Peruca': "No nos dio tiempo a nada; cuando nos dimos cuenta ya estaba el barco hundido"

Un pesquero de Lorbé acaba hundido tras chocar con otro barco de Sada frente a la costa de Ferrol

Un pesquero de Lorbé acaba hundido tras chocar con otro barco de Sada frente a la costa de Ferrol

Un corrimiento de tierras corta la carretera DP-4803 y deja al aire los cimientos de una vivienda en Miño

Un corrimiento de tierras corta la carretera DP-4803 y deja al aire los cimientos de una vivienda en Miño

Oleiros compara a Trump con un jabalí en su nueva campaña contra el presidente estadounidense: "Ábrese a veda"

Oleiros compara a Trump con un jabalí en su nueva campaña contra el presidente estadounidense: "Ábrese a veda"

De antigua sucursal bancaria en Betanzos a espacio de ocio para todos los públicos

De antigua sucursal bancaria en Betanzos a espacio de ocio para todos los públicos

Juan González (20), nuevo codirector del Open Science de Cambre: «Cada vez somos más, y ya participan científicos de todo el mundo»

Un juzgado investiga a un empresario por la supuesta falsificación de la firma del inspector de la Policía Local de Arteixo

Un juzgado investiga a un empresario por la supuesta falsificación de la firma del inspector de la Policía Local de Arteixo

El Concello de Sada presenta alegaciones contra el proyecto de baterías en Meirás

El Concello de Sada presenta alegaciones contra el proyecto de baterías en Meirás
Tracking Pixel Contents