Un juzgado investiga a un empresario por la supuesta falsificación de la firma del inspector de la Policía Local de Arteixo

El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña mantiene abiertas diligencias por un presunto delito de falsificación de documentos públicos, tras detectarse la supuesta copia y uso de la firma electrónica del inspector de la Policía Local de Arteixo en documentación vinculada a un contrato municipal.

La supuesta falsificación se detectó a raíz de una comunicación de la Delegación del Gobierno, según explicaron fuentes municipales. En la causa, figuran como denunciantes el Ayuntamiento, la Fiscalía y el inspector policial.

El caso se remonta a 2024, cuando el empresario que tenía adjudicado un contrato habría presentado ante ese organismo documentación en la que se habría incorporado, mediante un “copia y pega”, la firma electrónica del responsable del área de seguridad, indicaron fuentes municipales.

Tras detectarse la supuesta irregularidad, el Gobierno local rescindió el contrato con el adjudicatario y se lo adjudicó a otra empresa, tal y como señalan desde el Ayuntamiento.

El procedimiento judicial figura como diligencias previas, de acuerdo con un decreto firmado en enero por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. El Concello acaba de completar los trámites para continuar personado como acusación particular en la causa, con la designación de un procurador que lo represente ante el juzgado.

Noticias relacionadas

En concreto, el documento municipal indica que el juzgado requirió al Ejecutivo local que, además de la letrada municipal, compareciese con procurador para poder quedar formalmente personado como acusación particular.