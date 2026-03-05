Juan González (20), nuevo codirector del Open Science de Cambre: «Cada vez somos más, y ya participan científicos de todo el mundo»

¿Qué le motivó a presentarse y formar parte de la directiva del Open Science de Cambre?

Yo me metí a la Feria del Open Science de Cambre ya en el instituto, concretamente en Bachillerato, porque me llamaba mucho la atención una feria divulgativa así al lado de casa. La ciencia siempre me ha tirado mucho, así que no lo dudé y enseguida empecé como voluntario. Este año se presentó la oportunidad y no lo dudé. Me tiró la idea de poder organizar la feria y meterme de lleno en el ámbito de la divulgación. Después de cuatro años como voluntario sentía que era el momento.

Y, a día de hoy, ¿se dedica a algo relacionado con la ciencia?

Y tanto, después de todo he decidido estudiar Biotecnología en Santiago. En mi caso, la Open Science jugó un papel importante en mi carrera. Cuando empecé a ver lo que era la ciencia aplicada en el día a día me animé a estudiar Biotecnología porque le veía muchas aplicaciones. Quería adentrarme en el mundillo y conocer más. Estas ferias te acercan al mundo real.

¿Cuáles serán sus prioridades en esta nueva etapa?

Seguir como hasta ahora, que no es poco. Queremos hacer llegar la cultura científica y la pasión por las diferentes especialidades a las personas de a pie. Buscamos llegar a todos y generar interés por seguir y entender el mundo. Es una feria abierta a todo el público, con cursos dirigidos tanto a alumnos de Primaria y Secundaria y Bachillerato, como adultos. Acercamos la ciencia a todo el mundo.

¿Cómo hacen para llegar al público más joven?

Acercándoles la realidad palpable de la ciencia. Muchas veces en las aulas estudian fundamentos teóricos y procesos en los que no ven su aplicación diaria, pero al asistir a este tipo de eventos pueden ver que lo que estudian en un libro tiene usos reales en la vida y en su día a día. Muchos se sorprenden al acercase a la feria por primera vez y repiten año tras año. Yo animo a todos los jóvenes a unirse a la asociación de cabeza, sin pensárselo dos veces, porque los que participamos en el Open Science vivimos experiencias muy valiosas, tanto a nivel profesional como personal.

¿Qué nuevas actividades le gustaría poner en marcha?

Ahora mismo estamos llevando a cabo varios talleres de divulgación con proyectos cada vez más internacionales y diversos. Queremos amplificar el camino. Cada vez somos más, y ya participan científicos de todo el mundo con nosotros. A día de hoy ya estamos recibiendo a participantes de México, Colombia o Turquía, entre otros países, que vienen con proyectos muy novedosos para nosotros y con unas perspectivas muy interesantes. La ciencia no conoce fronteras.

¿Qué especialidades o disciplinas tienen un mayor protagonismo en la actualidad?

Cada vez recibimos más proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial y la robótica, porque están en pleno auge. El medio ambiente también juega un papel fundamental, y es importante que la gente sepa que la sostenibilidad está muy presente en la ciencia.

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrentan ahora?

Mantener el nivel de los años anteriores y, si es posible, superarnos a nosotros mismos. Ahora nos gustaría relacionar la feria con el eclipse de agosto, pero estamos trabajando en ello, próximamente informaremos sobre todos los detalles.