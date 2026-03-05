Oleiros compara a Trump con un jabalí en su nueva campaña contra el presidente estadounidense: "Ábrese a veda"
Sigue la ofensiva del concello oleirense contra el máximo mandatario de los EEUU
Tras ofrecer una recompensa de 0,50 dólares en el mes de noviembre a quien encontrase al presidente estadounidense Donald Trump, el Concello de Oleiros vuelve a lanzar en sus pantallas informativas una campaña en la que se mofa del mandatario americano.
En esta ocasión, en las pantallas oleirenses se puede ver la imagen de un jabalí con la cara de Donald Trump, aunque no se hace referencia a él. También se incluye el mensaje "ábrese a veda", en donde se compara al presidente con el animal porcino que tantos quebraderos de cabeza trae en los últimos años a los entornos urbanos y a las carreteras.
En la anterior ocasión, con un mensaje en gallego e inglés se calificaba a Trump de "terrorista internacional".
Las miradas del concello de Oleiros y de su alcalde, Ángel García Seoane, hacia el presidente de Estados Unidos se remontan más atrás. En el primer mandato de Trump, en junio de 2020, las pantallas municipales emitieron el mensaje "Un novo monstro", que se leía bajo una imagen en la que la cara del presidente de Estados Unidos aparecía entre dos fotografías de Hitler y Mussolini.
También en su primera legislatura se leían mensajes de apoyo al pueblo cubano en los que se rezaba "contra o bloqueo, Cuba si".
