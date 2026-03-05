Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Oleiros plantea una moción para regular el uso del burka y el niqab en espacios públicos

Según el PP de Oleiros, la ocultación del rostro plantea problemas de identificación, seguridad y convivencia, además de posibles situaciones de subordinación femenina.

Oleiros

El grupo municipal del Partido Popular de Oleiros ha anunciado que llevará al próximo pleno ordinario una moción para regular el uso de prendas como el burka y el niqab, "así como otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público".

La iniciativa la fundamentan en la defensa de los principios constitucionales de dignidad de la persona, libertad individual e igualdad entre mujeres y hombres, recogidos en la Constitución Española, así como en la obligación de los poderes públicos de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Según expone la moción, la ocultación integral del rostro plantea cuestiones relevantes desde la perspectiva de la identificación personal, la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, el texto señala que determinadas prendas pueden suponer, en algunos contextos, situaciones de presión o subordinación incompatibles con la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres.

La moción, realmente, tiene por objeto que el Pleno acuerde instar al Gobierno a apoyar una Proposición de Ley Orgánica que promueve el Partido Popular en las Cortes Generales para regular esta materia en todo el territorio nacional.

