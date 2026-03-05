Profand proyecta triplicar la capacidad de su planta de Cambre y sumar una línea de cocción de langostino

La factoría de la multinacional pesquera gallega Profand en Cambre, ubicada en el polígono industrial de O Espírito Santo, tramita la Autorización Ambiental Integrada (AAI) —una licencia obligatoria para industrias con alto potencial contaminante— para llevar a cabo una modificación interna en sus instalaciones con el fin de elevar de forma notable su capacidad productiva. La empresa, que trabaja actualmente con productos congelados y refrigerados, prevé además reforzar la elaboración de cefalópodos y crustáceos en sus instalaciones cambresas.

La planta pasaría de contar con una producción de 75 toneladas diarias a tener una capacidad máxima estimada de 218 toneladas al día, por lo que casi triplicaría su producción actual. La superficie total de las instalaciones asciende a más de 25.400 metros cuadrados, y Profand indica en su estudio que los futuros cambios, en los que prevé invertir 22 millones de euros, no ocuparán nuevo suelo, puesto que prácticamente la totalidad de las actuaciones se realizarán en el interior de la nave, salvo la ejecución de una pequeña zona exterior de almacenamiento de productos químicos en la parte trasera, sobre una superficie ya pavimentada.

Los principales cambios consisten en retirar equipos, instalar otros nuevos y realizar una pequeña redistribución de usos en distintas dependencias. Entre las modificaciones previstas destaca el desmantelamiento de la línea de embolsado manual y la skin, que se trata de una técnica en la que se coloca el producto sobre un cartón al que se succiona un plástico mediante calor y vacío. Ambas se trasladarán a otras instalaciones del grupo, y también se retirarán los túneles de secado dinámicos.

En paralelo, Profand plantea la incorporación de dos nuevas líneas de envasado en atmósfera modificada, que son las que explican el gran salto de capacidad, con una producción estimada de 78.400 kilos al día cada una.

El proyecto sumará además una nueva línea de producto: crustáceos cocidos refrigerados, fundamentalmente langostino vannamei. La empresa prevé crear una nueva operativa con etapas de descongelación, cocción mediante duchas de agua a unos 90ºC, enfriamiento con agua helada y posterior envasado en las nuevas líneas MAP. Esta ampliación incluye la instalación de tres calderas de vapor que funcionarán con gas natural, un combustible que la planta no utilizaba hasta ahora.

El centro contará con 50 nuevos puestos de trabajo

En cuanto al personal, la multinacional señala que el centro contará con 350 trabajadores, es decir, sumarán 50 puestos más. Y, aunque no habrá cambios reseñables en el régimen de funcionamiento (dos turnos de operación de lunes a viernes y un turno de limpieza, más un turno de operación y otro de limpieza los sábados, con 286 días efectivos anuales de máxima operación), la factoría busca crear una planta "más dinámica y activa" implementando su plantilla.

El informe aporta además una fotografía de la actividad reciente en la planta cambresa. En 2024, la producción anual fue de casi 6.000 toneladas, lo que equivale a unas 20,8 toneladas al día de media, aproximadamente un 29% de la capacidad actual, limitada principalmente por la etapa de envasado. Con el escenario futuro, la compañía estima incrementos asociados al consumo de recursos, como el agua y la energía, y cuantifica la introducción del gas natural para la fase de cocción.