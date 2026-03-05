Tirón industrial: El Concello de Curtis aumenta un 23% su presupuesto para 2026, hasta los 7,9 millones de euros

El Concello de Curtis ha aprobado este jueves de forma inicial su presupuesto para 2026, que aumenta un 23%, hasta los 7,9 millones de euros, impulsado por el crecimiento del polígono industrial y las transferencias de otras administraciones.

Las cuentas, que han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y la abstención del BNG, ven incrementados los recursos disponibles en casi un millón y medio de euros, lo que permite elevar también la cantidad consignada en el capítulo de inversiones, que crece un 122%. "Vamos a dedicar más de 1,1 millones de euros adicionales a obras e infraestructuras que transformarán nuestro concello", señalan desde el Gobierno local.

Por si parte, el gasto corriente sube un 10,8%, "lo que nos permite blindar los servicios básicos, la atención social y la promoción de nuestro comercio local y nuestra cultura", apuntan desde el Concello, que recuerdan que 1,5 millones de euros irán destinados a protección social. "Nadie se va a quedar atrás en Curtis", afirman.

Este aumento de las cuentas se debe en gran medida al éxito del polígono industrial. Así, la previsión de impuestos indirectos aumenta más de un 157% por la concesión de nuevas licencias. A esto hay que sumar las transferencias de otras administraciones, que crecen un 135%. "Esto demuestra la capacidad del equipo de gobierno para negociar con las administraciones y hacer realidad nuevos proyectos", indican desde el Concello.

Uno de los puntos de mayor interés del nuevo plan de acción es el impulso y la promoción del comercio local, la hostelería y las ferias locales, especialmente la de Teixeiro. El Concello quiere profesionalizar estas citas mensuales, con el apoyo de Xunta y Diputación, para convertirlas en "ferias referentes" y que sean un atractivo turístico y comercial más del municipio.

Durante la presentación de las cuentas, la Corporación agradeció el diálogo previo con los sindicatos y el esfuerzo del personal municipal para articular "unas cuentas que reflejan las necesidades reales del vecindario". El proyecto inicia ahora su período de exposición pública previo a su aprobación definitiva.