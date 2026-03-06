Ainhoa de Perna (22 años), premio Fusión Artesanía y Moda de Despunte: "Quería plasmar la unión familiar que tenía con mis abuelos en una narrativa textil"

Ainhoa Iglesias “de Perna” recibió este jueves el premio Fusión Artesanía y Moda de la Gala Despunte 2026 de la EASD Mestre Mateo por su colección De perna mala non se olvida. Los diseños de la joven cullerdense destacaron en una de las citas más importantes de la moda emergente gallega, en un desfile que acogió más de 136 estilismos en el Museo Centro Gaiás.

Su colección, explica la vecina de Vilaboa, “nace del vínculo" que mantiene con la casa de sus abuelos, una vivienda que se vació tras la muerte de ambos en 2023 y 2024. Una casa que, a pesar de convertirse en un “lugar de paso” para la familia, ahora se encuentra inmortalizada en telas y costuras de desfile.

“Estamos acostumbrados a ver las casas como un bien material, como cuatro paredes, pero mis abuelos me enseñaron que es mucho más que eso, que hay un montón de familias que la componen, que hay un montón de historias, de anécdotas… yo al final me crie en esa casa y forma parte de quien soy”, afirma la de Perna.

Los conjuntos de la colección de Ainhoa Iglesias / LOC

Vocación desde pequeña

La cullerdense siempre quiso dedicarse al mundo de la moda. “Desde pequeña tuve claro que quería hacer algo de moda”, dice la joven diseñadora, que recuerda cómo su abuela le enseñó a conjuntar prendas y colores. Cuando tuvo oportunidad no dudó en entrar en la EASD, unos años que resultaron “muy duros” pero en los que ganó “más vocación que nunca”. Ainhoa está ahora en su último año de estudios, con ganas de seguir aprendiendo.

Su marca, “de Perna”, está nombrada por la casa familiar, un lugar que le ha dado también a ella el apodo por la que se le conoce en Vilaboa. Con sus diseños, explica, “lo que quise hacer era plasmar todo lo que ellos me enseñaron, la unión familiar que teníamos, en narrativa textil”. Y así, inspirada en la vida “sedentaria y tranquila” de sus abuelos acabó usando colchas y edredones que había en su casa para crear cuatro conjuntos.

“Cada look compone una situación”, detalla la cullerdense. Entre ellos esta un chándal con laterales de tapetes de ganchillo y hecho con colchas propias de su casa o un traje de chaqueta y falda elaborado con tiras de tela de un edredón. “Este último fue un proceso muy largo porque el telar lo hice yo también y me puse a tejer patrón por patrón en cada pieza para poder hacer tanto la chaqueta como la falda”, dice Ainhoa, que añade que la elección de colores que “prescindiese más del entorno rural”.

Familias de estampados

Para otros diseños de la colección la cullerdense optó también por hacer ella misma sus propios estampados, aunque manteniendo esa idea de que son todos parte de un mismo hogar, compuesto por “distintas familias”, ya que “es inevitable que por una misma vivienda no pasen miles y miles de personas”.

El jurado de Despunte premió en concreto la intención artesanal de los diseños de la cullerdense. “Creo que estas técnicas artesanales dan muchísimo protagonismo y, sobre todo, muchísimo cariño a las prendas. Siento que se ven de otra forma y al haberlas hecho a manos son más personales y, quieras o no, como espectador conectas más que si fuese algo mucho más comercial”, destaca Iglesias.

Para Ainhoa el premio del jueves ha sido, sobre todo, poder ver sus diseños en una pasarela. "Me enorgullece el simple hecho de poder ver mis prendas en una pasarela, no me puedo creer que lo haya hecho yo", dice la cullerdense, que añade que su sueño será "ir por la calle y ver a gente con mis propios diseños".