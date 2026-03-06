Aparecen varados dos delfines en las playas de Bastiagueiro y Bens

Dos delfines han sido localizados este viernes en Oleiros tras varar en las playas de Bastiagueiro y Bens. La Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) recibió el aviso de la Policía Local y de un particular, que habían alertado al servicio de Emerxencias 112. El ejemplar aparecido en Bastiagueiro es un macho de 1,80 metros de longitud, mientras que el delfín localizado en Bens, también macho, mide 1,70 metros. Ambos presentan varios cortes a lo largo del cuerpo y en la cola en el caso del delfín aparecido en Bens. Según explican los técnicos del CEMMA, podría tratarse de capturas accidentales debido a las condiciones en las que fueron hallados.

Esta misma semana, una ballena blanca de tres metros de envergadura varó en la playa de Santa Cristina, todavía con vida. Aunque llegó a ser asistida en un primer momento por los presentes en el lugar, que volvieron a empujarla al mar, el animal terminó varando de nuevo. El CEMMA trata este caso como varamiento por muerte natural, probablemente ocasionado al perderse del grupo de cetáceos.