Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: "Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando"

Arteixo vuelve un año más con su feria de oportunidades, un evento que cita al comercio local con sus vecinos en un mismo lugar en el que conocerse, comer y pasarlo bien en familia.

La cita es ya histórica en el municipio. “Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando en la feria”, destaca Tere Gutiérrez de la Asociación de Pequenas Empresas de Arteixo, entidad colaboradora del evento.

De los 23 puestos que estarán este fin de semana en el Campo da Feira de Arteixo, la mayoría forman parte de la asociación, en la que hay desde recién llegados, como Aysú Emporium, una tienda holística que vende enseres relacionados con el bienestar desde hace apenas seis meses, o mercerías de toda la vida.

La feria resulta “clave” para los comerciantes locales por dos razones, explica Gutiérrez. “El primero es la venta de stocks, poder recuperar el dinero. Aunque puede haber cosas que sean también de temporada, casi al completo son oportunidades que tenemos el liberar el almacén y recuperar liquidez”, señala.

Un puesto en la nueva edición de la Feria de Oportunidades de Arteixo. / CARLOS PARDELLAS

La otra, y quizás más importante, es la visibilidad. “A lo mejor hay una persona que normalmente no pasa por la calle donde yo tengo el comercio pero en la feria me conoce”, afirma la gerente de la asociación.

El evento está diseñado no solo para que los comercios se den a conocer y puedan vender, sino también para que los arteixanos se puedan reunir y disfrutar en familia. “Todos los juegos, todas las actividades que se programan ahí dentro, pues tienen esos contenidos siempre desde el cuidado y la óptica de lo social y lo ambiental”, explica Tere, que añade que, aunque organizado por el Concello de Arteixo, la asociación colabora en la programación de la jornada.

Puestos en la Feria de Oportunidades de Arteixo. / CARLOS PARDELLAS

Entre las actividades planeadas están los conciertos para los más pequeños de Pakolas, este sábado a las 18.00 horas, y de Pablo Díaz, el Domingo a las 13.30 horas, además de las actuaciones de la escuela de Danza Tempo 154. Habrá, además, sorteos para repartir más de 1.000 euros en vales de compra para os pequeños comercios del municipio, y cinco sorteos presenciales en la feria.