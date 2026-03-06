Arteixo refuerza el dispositivo de emergencias con dos nuevas plazas municipales y siete bomberos más en Morás

El Concello de Arteixo ya tiene cerrada la foto de su plantilla municipal para 2026. La corporación municipal aprobó definitivamente en el último pleno la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adaptarla al expediente presupuestario del próximo ejercicio, y el acuerdo acaba de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP).

La principal novedad afecta al área de Seguridad. El Concello incrementará la dotación del puesto de operario o agente de Emerxencias, que pasa así de seis a ocho plazas, lo que supone dos incorporaciones más en un servicio que actúa en intervenciones de protección civil y emergencias municipales.

En el mismo bloque se recogen también ajustes en la formación específica vinculada a permisos de conducción, tanto en puestos de Protección Civil como en la Policía Local, con el objetivo de unificar y actualizar los requisitos exigidos.

La modificación aprobada en la RPT incluye además cambios en otras áreas del organigrama. En Urbanismo, el puesto de ingeniero industrial figura como A1/A2 dentro del cuadro de personal, y en obras y servicios se reflejan modificaciones en dotaciones y requisitos en varios puestos de la plantilla.

El nuevo parque de bomberos contará con 7 efectivos más

El movimiento llega además en un contexto muy concreto, en el que la primavera apunta a ser un momento clave para renovar mapa de emergencias de Arteixo y la comarca. Tal y como avanzó el Ejecutivo local y el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento, el nuevo parque comarcal de bomberos de Morás —dotado de un presupuesto de 1,2 millones de euros y una superficie de 1.300 metros— se recepcionará este lunes, 9 de marzo.

Noticias relacionadas

El traslado irá acompañado de un refuerzo de siete efectivos, con lo que el equipo pasará a estar formado por 25 profesionales este año. Además, los bomberos de Arteixo también darán servicio a los municipios de Cambre, Culleredo y Oleiros. Con estas medidas, el Concello busca ganar capacidad de respuesta ante incidencias en Arteixo y en su entorno.