Oleiros tira de fondos europeos: 2,4 millones para renovar las calles del entorno del mercado de Perillo
El Concello de Oleiros mejorará las calles del entorno de Cavamontes con fondos europeos y deja la mejora del mercado de Perillo y su entorno para una segunda fase.
El Concello de Oleiros empieza a hacer uso de los 6,5 millones de fondos europeos del programa EDIL. Lo hará empezando por la renovación de las calles de la zona de Cavamontes, que rodena el mercado municipal de Perillo, cuya reforma integral y la mejora de su entorno queda para una segunda fase.
En esta actuación, que saldrá a licitación en las próximas semanas, el Concello prevé destinar 2,4 millones de euros para renovar por completo las calles Kenya, Pombal, Somalia, Etiopía, Nelson Mandela, Angola, Mauritania y la calle Nueva para crear más espacios peatonales, mejorar zonas verdes y reordenar el tráfico.
Entre las actuaciones que contempla el gobierno local para estas calles está la ampliación de las aceras, mejorando la seguridad del tránsito peatonal; su conversión en vías de sentido único, lo que permitirá ganar espacio para habilitar más plazas de aparcamiento, y mejoras estéticas y ambientales, como la renovación de pavimentos, ampliación de zonas verdes y modernización del sistema de iluminación pública, entre otros.
Desde el Concello apuntan que en los próximos días convocarán a los vecinos y vecinas de estas calles, así como a las personas propietarias de negocios, a una asamblea informativa en la que darán todos los detalles del proyecto.
