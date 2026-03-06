Entregan más de 1.000 firmas en el Concello de Curtis contra los cambios en el callejero de Teixeiro
Los vecinos reclaman al Concello que adopte las medidas necesarias para corregir su eliminación como localidad postal
Los vecinos de Teixeiro han presentado en el Concello de Curtis las firmas recogidas en las últimas semanas para solicitar la corrección de las incidencias detectadas tras la reciente actualización y digitalización del callejero municipal.
En total, según afirman los vecinos en un comunicado, cerca de 1.100 personas apoyaron con su firma esta iniciativa, «una cifra que refleja el amplio respaldo social existente en el núcleo y que evidencia que se trata de un problema real que está afectando a la vida diaria de la ciudadanía, a las empresas y a los servicios situados en Teixeiro».
Las personas promotoras de la iniciativa recuerdan que la modificación del callejero provocó que Teixeiro dejara de figurar como localidad postal preferente en diferentes bases de datos y organismos, generando incidencias en envíos postales, trámites administrativos, plataformas digitales y servicios públicos.
Los vecinos esperan que el Concello de Curtis, que solicitó recientemente el apoyo de los vecinos para defender el paso a nivel sobre las vías ante Adif, atienda su petición y adopte las medidas necesarias para corregir estas incidencias, dado que la actualización del callejero y la comunicación de los datos oficiales es una competencia municipal, recuerdan.
Los vecinos y vecinas de Teixeiro insisten en que el objetivo de la iniciativa es resolver una cuestión técnica que afecta al funcionamiento normal del núcleo y confían en que se pueda solucionar mediante la colaboración entre Administración y ciudadanía.
