La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un "Histórico" restaurante

Betanzos avanza con paso firme pero lento en la recuperación de su patrimonio inmobiliario y la plaza de la Constitución, corazón del casco histórico es un ejemplo de ello. Además de la conversión de la antigua sede de la Policía Local en un espacio cultural o de los planes para abrir un Parador, el inmueble que linda con la Casa Consistorial está siendo objeto de una profunda reforma, igual que sus bajos, en los que ya se anuncia la apertura de un nuevo "histórico" negocio.

El restaurante El Histórico, que hasta ahora ocupaba el bajo de la calle Santiago, va a aprovechar las obras en el edificio para ampliar sus instalaciones y hacerse con todos los bajos, ganando así también "unas mejores vistas" hacia el frente de la plaza. Su propietario, Javer Rodríguez, explica que en la superficie ganada, en la que antes había una inmobiliaria, será también el espacio donde se ubiquen los baños y la cocina.

Pero los cambios no quedan ahí, el restaurante, que se anuncia en la valla de obras como "El Histórico 2.0", modificará toda su configuración y habilitará su entrada por la plaza de la Constitución. La idea de su propietario es mantener la terraza como hasta ahora, en la calle Santiago, hacia la iglesia. "Pedí ampliarla hasta la esquina y renunciar a la parte de la plaza que me correspondería", apunta, pero será el Concello el que tenga la última palabra sobre esta cuestión.

Además de ganar espacio en la zona de comedor, otra de las novedades será que podrá contar con cámara frigorífica y almacén dentro del propio local, indica Javier, que confirma que lo único que no va a cambiar, de momento, es la carta. "Más adelante intentaré cambiarla un poco e incluir algún plato nuevo, pero al principio no me voy a atrever", reconoce.

Lo único que lamenta el propietario de El Histórico es el tiempo que le está llevando materializar su proyecto. "Llevo ya cerrado dos años y dos meses, con año y medio de retraso sobre la fecha prevista. Se está alargando la obra por temas de Patrimonio, Camino de Santiago, los proveedores, presupuestos que después varían por los tiempos, la falta de personal cualificado...", señala apesadumbrado. "Las obras en el casco histórico son una odisea. Si llego a saberlo ni me meto", sentencia.

Ya queda menos para que este restaurante vuelva a abrir sus puertas. "La intención es abrir para verano, para julio, pero va a depender de las obras, que lleguen los materiales a tiempo, que no te dejen tirado...".