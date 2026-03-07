El BNG llevará el proyecto de la planta de baterías de Meirás al Parlamento

El BNG llevará al Parlamento gallego el proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de baterías en una finca rústica de la parroquia de Meirás. Así lo ha anunciado esta semana la diputada Iria Taibo en el marco de un encuentro con los vecinos y vecinas de Meirás en el que también participaron el portavoz nacionalista en Sada, Emilio Graña y el miembro del Consejo Local Miguel Paz, en el que mostraron su apoyo al vecindario en esta reivindicación, además de explicar las medidas que ha previsto llevar a cabo el BNG en los próximos días en este sentido.

Así, Iria Taibo avanzó que registrará iniciativas en el Parlamento gallego tanto para preguntar por el estado de tramitación del proyecto como para demandar su paralización urgente ante las dudas que genera.

El Concello de Sada denegó las autorizaciones precisas para la instalación de la planta y este hecho, sumado a las alegaciones ambientales registradas por los vecinos y vecinas de Meirás, demuestran que el proyecto de la empresa Heliades Fotovoltaica en la aldea del Vilar presenta problemas serios, especialmente en lo que tiene que ver con los accesos y con su afectación acústica, toda vez que se instalaría en una zona rústica rodeada de viviendas.

Junto a esto, los representantes del BNG, que lamentaron que la empresa no se haya puesto en contacto con las personas afectadas, mostraron su apoyo a los vecinos ante las dudas que genera la propia redacción del proyecto en lo que se refiere a la cercanía a las viviendas y esperan que estas gestiones puedan tener como resultado la paralización del plan de la empresa para trasladarlo la una zona más idónea, como un área industrial de las que hay disponibles en el propio Concello de Sada o en otros ayuntamientos vecinos.