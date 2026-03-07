Los callos triunfan en Cambre en la última gran fiesta de la comisión

Cambre se llenó este sábado de cientos de asistentes para comer más de 1.200 raciones de callos en una de sus citas más importantes del invierno y la despedida de la comisión de fiestas. Una última gran fiesta llena de comida y música, que sirvió para pasarle el testigo a los nuevos.

Despedirse bien no es fácil, admite el tesorero de la comisión Nicolás Sabio, que señala que es un "poco caótico" organizar un evento así. "Quisimos hacer de ello un espectáculo", dice. "Tenemos una iluminación de una de las mejores empresas de Galicia, junto con photocall, maquilladoras, coctelería especializada, tenemos un fotomatón 360, vienen tres DJs y una orquesta. Y eso todo en un día", destaca el tesorero.

Durante todo el día en el Campo da Festa los vecinos pudieron degustar una comida de callos acompañados con vino, larpeira, empanada, café y pan, y, además, llevarse las cuncas de regalo. Los platos fueron cocinados por Beatriz Sotelo, cocinera del restaurante A Estación de Cambre, que antes de cerrar en 2017 había conseguido una estrella Michelín.

Los cocineros sirven los callos en Cambre / CARLOS PARDELLAS

"Nos queríamos despedir bien del pueblo", explica Sabio, que lleva ayudando en la organización las fiestas durante los últimos cuatro años en Cambre. "Cuando cogimos la comisión le quisimos dar un toque más juvenil, creo que le dimos algo de aire fresco y nos ha ido bastante bien".

Una vocación por el pueblo

Para el cambrés, la razón de formar parte de la comisión nace de "una vocación por hacer cosas para el pueblo", además de curiosidad por la organización y gestión de eventos. "Lo bonito es que estemos aquí la gente joven de manera totalmente altruista", afirma Sabio.

En medio de toda esta organización, Sabio destaca el papel de proveedores, empresas colaboradoras y de los vecinos. "El agradecimiento es para el pueblo pero también para toda gente que ha hecho posible que se hayan celebrado las fiestas y que haya sido rentable porque, si no es rentable, no salen las fiestas adelante", dice.

De estos últimos cuatro años, Sabio recuerda con especial cariño a la primera fiesta en la que "éramos muy inexpertos". "Nos costó mucho que saliera la fiesta, pero salió tan bien que la verdad es esa es mi favorita", admite.

Aunque la nueva comisión contará con su ayuda en lo que necesiten, el tesorero ofrece algunos consejos para los novatos. "Que le pongan muchísimo trabajo, esfuerzo, paciencia, que las primeras veces son muy caóticas porque no tienes la experiencia, pero luego ya va todo rodado", dice Sabio, que añade que "procuren trabajar con gente profesional" para "curarse en salud".

Noticias relacionadas

David Míguez Canosa, formará parte de la nueva comisión de cara a las fiestas de este verano. "Entrei antes de que se pensara en disolver e gustábame a idea de que Cambre non quedara sen festa", explica. La idea de esta nueva entidad es "volver ás que eran as festas de Cambre de antes", con más juegos para los pequeños y atracciones como los coches de choque o hinchable.