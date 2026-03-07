La Guardia Civil imputa al incendiario de As Mariñas otros 10 fuegos en la comarca

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil detuvo en Curtis a un varón como presunto autor de 11 incendios en la comarca en el marco de la operación 'Torunda', pero la investigación continuó abierta ante la sospecha de que el detenido pudiera estar relacionado con la autoría de otros 10 incendios forestales ocurridos entre el 31 de julio y el 24 de agosto en los términos municipales de Curtis, Oza–Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.

Tras la investigación, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña, ha determinado en esta segunda fase de la operación que el presunto autor de los mismos, un vecino de Teixeiro de 47 años, era la persona detenida en noviembre por hechos similares, procediendo a su investigación por otros 10 delitos de incendio forestal.

La operación Torunda se inició a raíz del incendio acaecido el día 30 de julio 2025 en el término municipal de Oza–Cesuras, conllevó la detención de un varón como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal en noviembre del año pasado, que tenían el denominador común de haberse iniciado en los márgenes de la carretera DP-0302, afectando a los municipios de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga.

Tras concluir la investigación, la Guardia Civil ha constatado que el radio de actuación del presunto incendiario es mayor, llegando hasta la comarca de Melide. El Seprona también aprovecha para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección del monte e insta a contactar con la Guardia Civil ante cualquier actividad sospechosa o si tiene información sobre un incendio.