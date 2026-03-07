La Policía Local de Culleredo sorprende a ocho jóvenes mientras vandalizaban los molinos de Acea da Ama

La Policía Local de Culleredo sorprendió a un grupo de jóvenes como presuntos autores de pintadas en el interior de los Molinos de Acea da Ama el pasado lunes por la tarde. Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, los agentes encontraron a cuatro menores de edad en la edificación con la entrada forzada, junto con sprays de pintura, rotuladores permanentes, tabaco, utensilios para vapear y varias botellas de alcohol. Uno de ellos tenía manchas de pintura en la mano y la cara.

Mientras los policías estaban en el lugar, llegaron otros cuatro jóvenes más, que no se habían dado cuenta de la presencia policial. Uno de ellos llevaba una mochila con otros cuatro botes de pintura y otro portaba una cajetilla de tabaco con una firma parecida a una de las pintadas encontradas en las paredes.

Una de las pintadas encontradas con una firma similar a la cajetilla de tabaco / LOC

Los agentes identificaron a los presuntos responsables y dieron aviso a sus padres. Aunque en un primer momento negaron los hechos, cada uno fue colaborando con la Policía Local, que trasladó a las actuaciones a la Guardia Civil para que diese cuenta a la Fiscalía de Menores.

El Concello de Culleredo destacó la "importancia" de la colaboración ciudadana para encontrar a los vándalos y actuar contra los daños patrimoniales por pintadas. El Ayuntamiento recordó que es "imprescindible" que las comunidades de propietarios denuncien a la Guardia Civil para investigar las pintadas en fachadas y locales.