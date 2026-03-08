Betanzos vuelve a tener obra nueva con una promoción de viviendas junto al Liceo

En los últimos años, al entrar en casi cualquier localidad es frecuente encontrar entre el paisaje urbano grúas de obra. El área metropolitana de A Coruña sigue creciendo en población y ello lleva aparejado la construcción de nueva vivienda. Sin embargo, Betanzos era hasta ahora una excepción. Más centrada en devolver a la vida muchas de las casas abandonadas de su casco histórico, la ciudad llevaba tiempo sin albergar una promoción de viviendas de obra nueva.

Ahora, después de años sin actividad en este ámbito, la empresa Inversiones Mandeo S.L. ha anunciado la construcción de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje en la parcela que hasta este verano ocupaban tres edificios en ruinas, en la confluencia de las avenidas de Linares Rivas y Jesús García Naveira, justo detrás del edificio del Liceo.

Es una ubicación privilegiada que por fin se desatasca. El Concello de Betanzos dio luz verde el pasado mes de julio al derribo de las edificaciones existentes en la parcela, que había salido a subasta en varias ocasiones e incluso llegó a ser objeto de un expediente abierto por el Gobierno municipal en el que obligaba a la propiedad a proceder a su rehabilitación, ya que se encontraban en estado de ruina y amenazaban con colapsar.

Sin embargo, ahora su futuro es bien distinto. Como explican los promotores a LA OPINIÓN, la idea es levantar en la parcela un edificio de tres alturas más bajo cubierta. "Serán unas 20 viviendas y más de 30 plazas de garaje y trasteros, pero el proyecto aún no está cerrado", informan desde la compañía.

La edificación, que contará con pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, no ocupará la totalidad de la parcela, ya que habrá "un cambio importante en los accesos". "La calle Otero Pedrayo, que bordea el ámbito, pasará de dos metros de ancho a ocho o nueve, y además hay que retranquear", apuntan desde la promotora.

Reconocen que, desde que pusieron el cartel hace unos días, "las llamadas ya pasan de 100". "Hay gente muy interesada y otros que llaman por curiosidad", explican desde Inversiones Mandeo, que de momento van tomando nota de las personas que contactan con ellos para informarles una vez cuenten con el proyecto cerrado, algo que estiman pueda estar para el verano.

De concretarse, será la primera promoción de obra nueva después de las viviendas levantadas en la zona de Bellavista, donde hace unos años el Concello había concedido licencia a un proyecto para levantar un inmueble de 18 viviendas en régimen de cooperativa que nunca se llegó a ejecutar.