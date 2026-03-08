SUCESOS
Dos heridos en un accidente en A Laracha en el que tuvo que ser excarcelada una persona
Sucedió tras un choque entre dos vehículos en Soandres
Un accidente en la parroquia de Soandres de A Laracha ha dejado dos personas heridas. El choque entre dos vehículos en el kilómetro 13 de la AC-400 ha obligado a trasladar a dos personas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Según explica el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del accidente a las 11.15h tras la llamada de un particular en la que alertaba que podría haber personas atrapadas en el interior de ambos turismos.
Hasta el lugar se trasladó el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia y los Bomberos de Bergantiños, además de agentes de la Guardia CIvil de Tráfico, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.
Al llegar al lugar los bomberos confirmaron que había una persona atrapada en cada uno de los vehículos, y en uno de ellos fue necesario emplear material de excarcelación para poder liberar a la persona, mientras que la otra pudo salir por sus propios medios.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña