Dos heridos en un accidente en A Laracha en el que tuvo que ser excarcelada una persona

Un accidente en la parroquia de Soandres de A Laracha ha dejado dos personas heridas. El choque entre dos vehículos en el kilómetro 13 de la AC-400 ha obligado a trasladar a dos personas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Según explica el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del accidente a las 11.15h tras la llamada de un particular en la que alertaba que podría haber personas atrapadas en el interior de ambos turismos.

Hasta el lugar se trasladó el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia y los Bomberos de Bergantiños, además de agentes de la Guardia CIvil de Tráfico, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Al llegar al lugar los bomberos confirmaron que había una persona atrapada en cada uno de los vehículos, y en uno de ellos fue necesario emplear material de excarcelación para poder liberar a la persona, mientras que la otra pudo salir por sus propios medios.