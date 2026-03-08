Luz verde ambiental al centro de gestión de residuos informáticos en Culleredo
El proyecto estará ubicado en el parque empresarial de Almeiras- A Marisqueira
La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto para instalar un centro de almacenamiento y revalorización de residuos informáticos en el parque empresarial de Almeiras- A Marisqueira, en Culleredo.
El informe de impacto ambiental, la consellería de Medio Ambiente concluye que no son previsibles «efectos adversos significativos» a las personas, salud o infraestructuras, siempre y cuando se cumplan las condiciones fijadas en la documentación aportada.
El proyecto consiste en la instalación de un centro gestor de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos que se ubica en el parque empresarial de Almeiras. La planta estará dentro de una nave propiedad del promotor, Ridel Noroeste, y no es necesario llevar a cabo ningún tipo de obra.
En la nave se almacenarán útiles como pantallas de ordenador, impresoras pequeñas y grandes, y se llevará a cabo la revalorización de componentes informáticos y cartuchos de tinta y tóner.
La instalación tendrá una capacidad normal de tratamiento de 43 toneladas al año, con un máximo de 54,75 toneladas al año, considerando la capacidad máxima puntual de almacenamiento de 14,05 toneladas.
La resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días, aunque este informe no impide que el promotor tenga que obtener las licencias y permisos necesarios.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él