Luz verde ambiental al centro de gestión de residuos informáticos en Culleredo

La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto para instalar un centro de almacenamiento y revalorización de residuos informáticos en el parque empresarial de Almeiras- A Marisqueira, en Culleredo.

El informe de impacto ambiental, la consellería de Medio Ambiente concluye que no son previsibles «efectos adversos significativos» a las personas, salud o infraestructuras, siempre y cuando se cumplan las condiciones fijadas en la documentación aportada.

El proyecto consiste en la instalación de un centro gestor de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos que se ubica en el parque empresarial de Almeiras. La planta estará dentro de una nave propiedad del promotor, Ridel Noroeste, y no es necesario llevar a cabo ningún tipo de obra.

En la nave se almacenarán útiles como pantallas de ordenador, impresoras pequeñas y grandes, y se llevará a cabo la revalorización de componentes informáticos y cartuchos de tinta y tóner.

La instalación tendrá una capacidad normal de tratamiento de 43 toneladas al año, con un máximo de 54,75 toneladas al año, considerando la capacidad máxima puntual de almacenamiento de 14,05 toneladas.

Noticias relacionadas

La resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días, aunque este informe no impide que el promotor tenga que obtener las licencias y permisos necesarios.