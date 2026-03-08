Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica

El Concello de Arteixo ha autorizado a la empresa Alfredo Galván SL a ocupar dominio público para ejecutar el centro de seccionamiento que dará servicio a la futura sala de despiece de vacuno que se instalará en el polígono de Morás.

La nave se situará en la parcela L-04 del parque empresarial, que no ha dejado de sumar industrias en el último año tras hacerse pública la incorporación de empresas como Pescanova o la nueva planta de hidrógeno verde de Accionaplug.

La instalación industrial se localizará en una parcela con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados y contará con una planta baja, donde se procederá a la producción de los elaborados cárnicos, que ocupará 1.250 metros, y una primera destinada a oficinas y almacén, con más de 500 metros cuadrados.

La empresa gallega, dedicada a la distribución de carne de vacuno en las instalaciones que tiene en el polígono del Tambre, en Santiago, destinará el proyecto de Arteixo al despiece de canales, medios canales o cuartos de canales, además de procesar también piezas de menor tamaño. También llevará a cabo el procesamiento de vísceras, callos y patas de los propios canales. La capacidad de la planta será de unas 36 toneladas diarias, según el documento ambiental presentado por la empresa promotora.

Pasos previos

Para dar el siguiente paso, el decreto municipal incluye una lista de condiciones para evitar futuros problemas con otras redes soterradas y minimizar el impacto en la vía pública. Entre otras cuestiones, el Concello exige que antes de abrir zanjas se identifiquen todas las instalaciones subterráneas que puedan verse afectadas, incluso realizando catas si hace falta.

También fija cómo deben ir las canalizaciones y qué separaciones han de respetar: 25 centímetros en tramos paralelos con otros servicios y 30 centímetros en los cruces. Y, una vez terminados los trabajos, la empresa tendrá que dejar el pavimento tal y como estaba, utilizando los mismos materiales.

El Concello, además, advierte que la Policía Local será la encargada de marcar las condiciones de seguridad vial y peatonal durante la intervención. El plazo máximo para ejecutar la actuación será de un año.