Eliminación de barreras
Aspace entrega un estudio de accesibilidad de Sada al Concello
Catorce usuarios del Centro de Día de la entidad recorrieron diversos puntos del municipio para llevar a cabo el proyecto
La accesibilidad es fundamental para garantizar que todas las personas puedan disfrutar, en condiciones de igualdad, del ocio y de las acciones de su día a día sin ningún tipo de barrera. Por ese motivo, usuarios con parálisis cerebral de Aspace Coruña se reunieron, este lunes, con el alcalde de Sada, Benito Portela, para entregarle un estudio de accesibilidad del municipio, y colaborar así con el Concello, para eliminar barreras físicas y cognitivas de los espacios públicos y lugares de interés.
En la reunión, a la que también acudieron el gerente de Aspace, Ricardo Iglesias, su presidenta, Mª Carmen Barreiro, y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Martínez, el regidor agradeció el trabajo realizado y afirmó que el Concello tomará nota de estas propuestas para ir, poco a poco, convirtiendo a Sada en un municipio totalmente accesible, tanto en espacios públicos como en la exigencia del cumplimiento de la legislación en espacios privados.
Trabajo de campo
El estudio fue elaborado por un grupo de 14 usuarios del Centro de Día de Aspace, que recorrieron durante dos meses lugares como la oficina de Turismo, el edificio de La Terraza, los miradores de A Ría y Playa Arnela, el transporte público, el Ayuntamiento, el Museo Carlos Maside, Cerámicas O Castro, las oficinas de la Policía Local y Guardia Civil, el centro de salud, la batería de Fontán, el mirador Pena da Herba, la Casa de la Cultura y la Capilla de San Roque.
En cada uno de los espacios se analizó la accesibilidad universal, tanto barreras físicas como cognitivas.
