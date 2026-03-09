Cierre definitivo de la planta de cogeneración eléctrica de Topwash en Arteixo

La Xunta ha autorizado el cierre definitivo de la central de cogeneración eléctrica de Top Wash en el polígono de Sabón en Arteixo. La resolución se hace a solicitud de la propia empresa, que también pide cancelar su inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Galicia.

Según la resolución de la dirección general de Planificación Energética y de Minas, la empresa promotora tendrá dos años para realizar el cierre y desmantelamiento de la planta, tras lo cual tendrá que solicitar la solicitud de acta de cierre. La dirección general también apunta que estos pasos deberán "realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos" que la empresa presentó en el proyecto de ejecución y que, además tendrán que cumplir las "condiciones técnicas y garantías de seguridad" para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

La empresa de lavandería pidió en octubre de 1997 la autorización para instalar esta planta y en 1998 se aprobó el proyecto de ejecución para una potencia de 2.135 kW. En 2009, la empresa pidió sustituir la cogeneración de entonces por un grupo motor-alternador de 495 kW alimentado a gas natural y solicitó el desmantelamiento parcial de la instalación. No fue hasta marzo de 2025 que la promotora volvió a solicitar la autorización para el cierre definitivo de la planta.

La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, así como la Consellería de Economía e Industria dieron luz verde a la solicitud sin observaciones e indicando que no había "ningún impedimento" para el cierre de las instalaciones. Además, Red Eléctrica informó que el desmantelamiento de la planta no tenía incidencia en la cobertura de la demanda ni en el sistema de la red de transporte.

La planta de Top Wash era una de las dos de cogeneración eléctrica que todavía estaba en funcionamiento en el polígono de Sabón, junto a la de Jevaso, y una de las 17 de este tipo que había en la provincia de A Coruña, según los últimos datos del Instituto Enerxético de Galicia, de junio de 2025. No es la única planta de este tipo que ha cerrado en los últimos años. Inditex también cerró instalaciones similares en 2020 después de no generar los beneficios deseados.

En cambio, el polígono de Sabón ahora acoge nuevos proyectos industriales de generación de energía más sostenible, como la nueva planta de hidrógeno verde de Accionaplug, plantas fotovoltaicas o de almacenamiento de energía.