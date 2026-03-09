Así es el nuevo parque de bomberos de Arteixo

El Concello de Arteixo recepcionó este lunes el nuevo parque comarcal de bomberos en el polígono de Morás. La obra entra dentro del acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos para trasladar las instalaciones de Sabón a la nueva localización, en una parcela municipal donde está también el departamento de recogida de residuos, obras y protección civil.

La nueva parcela, de 4.000 metros cuadrados, permite modernizar y ampliar las actuales instalaciones. A pesar del retraso de las obras provocado por los temporales de principios de año, las actuaciones concluyeron dentro de lo previsto.

El nuevo parque comarcal de bomberos albergará un total de 25 efectivos, siete más de los 18 que conforman la actual plantilla. "Estas instalaciones permitirán trabajar en mejores condiciones y con más personal para que la cobertura sea más efectiva”, señaló a principios de año el gerente del Consorcio Luis Barca. Está previsto que el traslado de los equipos de emergencias se realice durante el próximo mes, con lo que el servicio podría actuar desde mediados de abril desde Morás.

Los bomberos de Arteixo darán servicio a los municipios de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, lo que supone una población de unos 135.000 habitantes.

Las instalaciones han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros y cuentan con accesos más rápidos a la A-6 y la AG-55 para reducir los tiempos de respuesta en casos de emergencias.