Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoSube el precio del gasóleoA Coruña pierde los vuelos a Valencia y MálagaOpinión: Un Deportivo que no engaña a nadieLa revolución multigeneracional del 8M en A Coruña
instagramlinkedin

Unos obreros rompen una tubería durante las obras en Vilaboa y provocan una fuga de gas

El Concello informa que no fue necesario desalojar a vecinos

La tubería rota durante las obras en Vilaboa, Culleredo

La tubería rota durante las obras en Vilaboa, Culleredo / LOC

RAC

Culleredo

La ruptura de una tubería general durante las obras de la plaza de Sagrada Familia en Vilaboa, en Culleredo, provocaron esta mañana un escape de gas. El incidente se produje sobre las 11.50 horas de esta mañana y afectaron a la instalación que da servicio al número 4 de la calle Pascual Veiga.

Según informa el Concello, la empresa que ejecuta las obras dio aviso inmediato a la compañía suministrado de gas, que cortó el suministro y procedió a la reparación de la tubería. La previsión de la empresa era recuperar el gas en una hora desde que comenzaron los trabajos.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para despejar la zona por seguridad, pero no fue necesario desalojar ningún edificio ni atender a ninguno de los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
  2. Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
  3. El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
  4. Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
  5. Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
  6. La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña
  7. La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante: «Volveremos con mejores vistas»
  8. La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo

Sada alegará para que la Xunta ejecute la senda hacia Gandarío a pie de costa

Unos obreros rompen una tubería durante las obras en Vilaboa y provocan una fuga de gas

Unos obreros rompen una tubería durante las obras en Vilaboa y provocan una fuga de gas

Cierre definitivo de la planta de cogeneración eléctrica de Topwash en Arteixo

Cierre definitivo de la planta de cogeneración eléctrica de Topwash en Arteixo

Luz verde ambiental al centro de gestión de residuos informáticos en Culleredo

Luz verde ambiental al centro de gestión de residuos informáticos en Culleredo

Dos heridos en un accidente en A Laracha en el que tuvo que ser excarcelada una persona

Dos heridos en un accidente en A Laracha en el que tuvo que ser excarcelada una persona

Tacones en la mano y 'eurochevas': lo que Chevalier dejó en la memoria de A Coruña

Tacones en la mano y 'eurochevas': lo que Chevalier dejó en la memoria de A Coruña

Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: "Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él"

Betanzos vuelve a tener obra nueva con una promoción de viviendas junto al Liceo

Betanzos vuelve a tener obra nueva con una promoción de viviendas junto al Liceo
Tracking Pixel Contents