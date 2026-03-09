Unos obreros rompen una tubería durante las obras en Vilaboa y provocan una fuga de gas

La ruptura de una tubería general durante las obras de la plaza de Sagrada Familia en Vilaboa, en Culleredo, provocaron esta mañana un escape de gas. El incidente se produje sobre las 11.50 horas de esta mañana y afectaron a la instalación que da servicio al número 4 de la calle Pascual Veiga.

Según informa el Concello, la empresa que ejecuta las obras dio aviso inmediato a la compañía suministrado de gas, que cortó el suministro y procedió a la reparación de la tubería. La previsión de la empresa era recuperar el gas en una hora desde que comenzaron los trabajos.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para despejar la zona por seguridad, pero no fue necesario desalojar ningún edificio ni atender a ninguno de los vecinos.