Unos obreros rompen una tubería durante las obras en Vilaboa y provocan una fuga de gas
El Concello informa que no fue necesario desalojar a vecinos
La ruptura de una tubería general durante las obras de la plaza de Sagrada Familia en Vilaboa, en Culleredo, provocaron esta mañana un escape de gas. El incidente se produje sobre las 11.50 horas de esta mañana y afectaron a la instalación que da servicio al número 4 de la calle Pascual Veiga.
Según informa el Concello, la empresa que ejecuta las obras dio aviso inmediato a la compañía suministrado de gas, que cortó el suministro y procedió a la reparación de la tubería. La previsión de la empresa era recuperar el gas en una hora desde que comenzaron los trabajos.
Agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para despejar la zona por seguridad, pero no fue necesario desalojar ningún edificio ni atender a ninguno de los vecinos.
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
- La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña
- La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante: «Volveremos con mejores vistas»
- La Xunta aprueba el proyecto para construir 160 viviendas en Arteixo