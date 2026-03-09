Oleiros comienza por la calle Lucín el reasfaltado de vías municipales

El núcleo de Perillo, en Oleiros, vive una auténtica revolución de obras. A la urbanización de la parcela de A Xesteira se suma el reciente anuncio por parte del Alcalde, Ángel García Seoane, del inicio de los trabajos de renovación de las calles del entorno del mercado municipal. Ahora es la calle Lucín la que asiste a la llegada de las máquinas, en este caso para renovar toda la capa de rodadura.

Esta calle, que se encuentra en la bajada de Oleiros hacia Santa Cristina, no será la única en la que actuará el Concello para renovar el asfaltado. También están en su lista más inmediata la calle Álamos, en la zona de Beiramar, y en la calle Salvador de Madariaga, que comunica la zona de Montrove con la N-6 a su paso por San Pedro de Nós. Más adelante llegará el turno a la avenida Miguel Hernández, entre Oleiros y O Carballo, o las calles Charry, Posada, Golondrinas, Lagarteiras, Abogadas, Benito Vicetto, del Campo, Lourido, Cruceira y Areosa.

Como explicó García Seoane en un programa radiofónico, "el agua es el peor enemigo del asfalto". Por este motivo, ante las incesantes lluvias, no se pudieron acometer antes estas obras. No obstante, apunta que en Oleiros "no hubo mucho daño", porque en los pavimentos municipales el Concello emplea aglomerado, "que resiste mejor".

Eso sí, el regidor reconoció que los trabajos que ahora empiezan "van a ocasionar problemas de tráfico" en el municipio, ya que obligarán a cortar la circulación en estas vías y señalizar las rutas alternativas.

Motivo de disputa

El estado de los firmes ha sido un motivo de confrontación durante el invierno entre el Gobierno local y la oposición. Mientras los primeros exigían mejoras a la Xunta en las vías de titularidad autonómica, los segundos lo hacían con las carreteras de titularidad municipal. En otras zonas, como la piscina municipal, el Concello procedió a rebachear el aparcamiento ante las denuncias del PP, aunque explicó que habrá que esperar al desarrollo de la urbanización de A Covada para una solución definitiva, ya que de momento la parcela está cedida.