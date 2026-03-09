Sada alegará para que la Xunta ejecute la senda hacia Gandarío a pie de costa

El Concello de Sada presentará alegaciones al Camiño do Litoral, la senda con la que la Xunta pretende coser la costa gallega desde Ribadeo hasta la desembocadura del Miño. El Gobierno sadense reclama que el itinerario hacia Gandarío se realice a pie de costa y no por la carretera, tal y como prevé la Xunta: «Eso a día de hoy ya existe», defiende el alcalde, Benito Portela, que insta al Ejecutivo gallego a analizar previamente la alternativa de enlazar la zona de O Curruncho de Sada con las ruinas del castillo de Corbeiroa por el litoral.

La creación de este itinerario hasta Bergondo a través de la costa es una antigua aspiración del Concello sadense. Portela avanza la buena disposición del Ejecutivo municipal en colaborar con la Xunta para hacer realidad este recorrido: «Nosotros nos encargaríamos de conseguir los terrenos», avanza el mandatario.

Según un estudio elaborado hace años por el Concello, la realización de esta senda entre la línea de ribera y la de dominio público marítimo haría preciso expropiar 4.271 metros cuadrados.

El recorrido permitirá al fin dotar de un acceso público a las antiguas baterías de Corbeiroa, que forman parte del escudo de Sada y a las que actualmente solamente se puede acceder a través del Albergue de la Marina.

Noticias relacionadas

La asociación Veciños de Obra ha puesto en marcha una original campaña para reclamar la recuperación de este Bien de Interés Cultural y la creación de un acceso público. Tras recurrir los vecinos a la Valedora do Pobo, la Xunta realizó trabajos de limpieza y acondicionamiento de este antiguo baluarte, pero sin aclarar de momento los planes para su recuperación. n