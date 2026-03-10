La ampliación de la pista de autocross en Arteixo costará 3 millones de euros

La ampliación del circuito de autocross de Morás José Ramón Losada supondrá una inversión de casi 3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Arteixo. El pleno de la corporación aprobó el pasado mes de febrero el plan especial para la ampliación de la infraestructura, que se encuentra ahora en exposición pública.

El plan de ampliación suma cinco parcelas cedidas por el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que añaden 56.000 metros cuadrados al ámbito del circuito. En total las instalaciones contarán con unos 204.000 metros de superficie entre la pista y las dotaciones como duchas, aparcamientos o espacios libres.

La nueva propuesta para el lugar plantea utilizar el espacio actual de aparcamiento para ampliar las dotaciones de la pista, y designar las parcelas del extremo oeste, más cercanas al yacimiento arqueológico de la Mámoa da Canteira como espacios libres para no dañar el entorno, con una superficie de 28.166 metros. La pista tendrá una superficie de 61.211 metros cuadrados y habrá además dos espacios de aparcamiento, que suman un total de 1.075 plazas.

Boxes para 150 vehículos

Según los detalles aportados por el Club de Autocross de Arteixo, las instalaciones incluyen también una parrilla de salida asfaltada para hasta 18 vehículos, boxes para 150 vehículos con sus respectivas asistencias y unas 10 torretas de control de carrera. En un mismo edificio de oficinas están los departamentos de secretaría, dirección de carrera, cronometraje y clasificaciones, así como la sala de comisarios deportivos y la sala de prensa.

Las obras de urbanización de los nuevos espacios suponen, según el estudio económico presentado, una inversión por parte del Concello de 2.199.820 euros, a lo que hay que sumar los gastos de expropiación y otros trámites administrativos. La cifra final de ejecución alcanza unos 2.965.668 euros, sin impuestos incluidos.

Tras a aprobación inicial del plan quedan pendientes informes del ministerio de Transportes, la Axencia Galega de Infraestructuras, Augas de Galicia, Patrimonio Cultural y el ministerio de Transformación Digital. Una vez El Ayuntamiento consiga el visto bueno de estas instituciones se pasará a realizar la aprobación definitiva.

Con este plan la Peña Autocross de Arteixo y el circuito José Ramón Losada se preparan para su objetivo de entrar en el Campeonato de Europa del 2027. Según informó el Concello de Arteixo, la Federación Internacional de Automovilismo publicó un informe favorable para que las instalaciones arteixanas alberguen el Campeonato de Europa de Autocross y Carcross.