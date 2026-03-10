Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día

Con la subida generalizada de los precios, comer bien y de forma económica es un desafío cada vez mayor. Sin embargo, en A Coruña todavía quedan refugios con comida casera, donde se puede disfrutar en cantidad y calidad sin que se resienta el bolsillo.

Muchas de estas propuestas se ofrecen como parte de un menú del día clásico, como ocurre en la cafetería del Rectorado de la UDC. En un rincón de Carballo, no obstante, el Asador O Pedrido ha querido darle la vuelta a la fórmula tradicional, apostando por un buffet libre de 14 euros con bebida, café y postre, que incluye pulpo y churrasco cada viernes.

Así es el buffet libre del Asador O Pedrido, un menú del día diferente en Carballo

El Asador O Pedrido es un restaurante de comida casera y churrasco, situado en el número 4 de la Rúa Titanio. Su 'barra libre' gastronómica, que ofrece en sustitución del menú del día, no ha pasado desapercibida en la zona, a la que ya se han desplazado influencers como Xandre Muíño (@xandremuino).

Animado por sus seguidores, el creador de contenido pasó hace unos días por el comedor de este establecimiento económico con buffet libre, "un menú do día algo diferente" del que uno puede irse satisfecho. Las opciones para elegir son diversas, con platos tradicionales como lasaña, raxo, potajes o pasta, además de ensaladas y una buena variedad de postres.

En su visita, el creador de contenido se decantó por la ensaladilla, un primer plato que contó con su aprobación. "Está fresca e rica. Os segundos xa non sabía que escoller", comentaba el influencer en el vídeo, dudando entre el lacón y el pollo a la parrilla.

El escogido acabó siendo el último, que estaba "tenro e moi rico". Y es que, como buen asador, las carnes son uno de los puntos fuertes de este restaurante de Carballo, que, cada viernes, presume de su talento ante las brasas con un menú de churrasco y pulpo.

Al ser un buffet, además, existe la opción de repetir, una oportunidad que Muíño aprovechó hasta quedar "farto". Aún quedaba, sin embargo, sitio para el postre, con opciones como tarta, natillas, helado o yogures para elegir.

Todo incluido por 14 euros

El buffet libre de este asador de Carballo -uno de los restaurantes de la comarca que tienen un menú del día asequible-, permite llenarse el estómago de principio a fin y a precios populares. "Todo o que comimos estaba rico e o prezo é, coa bebida o café e o postre, 14 euros", confirmaba el carballés al recibir la cuenta.

El establecimiento ofrece dos tipos de café, de cafetera o de pota, y cuenta con un pequeño rincón exterior con asientos para "relaxarse un pouquiño e repousar a comida". Aunque para los que lo visitan, como Muíño, resulta especialmente adecuado para esos días en los que se va a contrarreloj y cada segundo cuenta. "É un bo sitio para cando ves con presa. Cando tes moi pouco tempo para comer, colles, comes e marchas", aseguró el influencer.