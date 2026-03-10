'Un café con el alcalde': la iniciativa de Paderne para promover la participación vecinal

Un café co alcalde. Es el nombre del nuevo programa que pone en marcha el Concello de Paderne para fomentar la participación vecinal. El regidor Sergio Platas recorrerá todas las parroquias del municipio para compartir un café y charla con los residentes y conocer de primera mano sus preocupaciones.

«Un encuentro tranquilo en el que poder hablar con tranquilidad sobre la realidad económica y social de cada localidad, proponer ideas y compartir preocupaciones», explica el Concello.

El primer encuentro será el 27 de marzo en Velouzás.