'Un café con el alcalde': la iniciativa de Paderne para promover la participación vecinal

Sergio Platas. // L. O.

Sergio Platas. // L. O. / LOC

Un café co alcalde. Es el nombre del nuevo programa que pone en marcha el Concello de Paderne para fomentar la participación vecinal. El regidor Sergio Platas recorrerá todas las parroquias del municipio para compartir un café y charla con los residentes y conocer de primera mano sus preocupaciones.

«Un encuentro tranquilo en el que poder hablar con tranquilidad sobre la realidad económica y social de cada localidad, proponer ideas y compartir preocupaciones», explica el Concello.

El primer encuentro será el 27 de marzo en Velouzás.

Descubren el cadáver de un hombre en su piso de Betanzos tras la alerta de los vecinos

A cantante Bea a de Estrella volve ao seu instituto polo 8M

A cantante Bea a de Estrella volve ao seu instituto polo 8M

El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada

La ampliación de la pista de autocross en Arteixo costará 3 millones de euros

La ampliación de la pista de autocross en Arteixo costará 3 millones de euros
