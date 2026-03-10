Carral busca la ampliación del polígono de Os Capelos

El polígono de Os Capelos, en Carral, prevé una fuerte ampliación en los próximos años. El alcalde del municipio, José Luis Fernández Mouriño, confirmó que, además de la tramitación del plan parcial que permitirá reconvertir suelo residencial en suelo industrial, el Concello propone en el nuevo plan general duplicar los terrenos dedicados a la industria sumando parcelas en el entorno de la carretera N-550.

El desbloqueo de estas parcelas resulta clave para que las empresas locales puedan ampliar sus instalaciones y seguir creciendo. "Hai empresas implantadas no propio Carral que nos están pedindo máis terrenos para seguir crecendo, entre elas varias que xa están no polígono", afirma el regidor carralés.

El primer paso para ello es conseguir la aprobación del plan parcial que permitiría añadir unos 90.000 metros sin tocar los terrenos existentes, simplemente cambiando el tipo de uso. Esta modificación ya recibió el visto bueno ambiental de la Xunta en el año 2022, pero desde entonces el trámite, que promovieron conjuntamente el Concello y la Sepes (la entidad pública empresarial de suelo del Estado), apenas ha avanzado. El nuevo Ejecutivo carralés, que consiguió la Alcaldía el pasado mes de septiembre tras una moción de censura, ya se ha reunido con la Sepes para agilizar los trámites ante la demanda de suelo.

Con todo, todavía no se cuenta con una previsión sobre cuándo esta ampliación podría llevarse a cabo. El alcalde espera que este año los informes ya estén redactados y consigan el visto bueno de la Xunta, pero apunta que todavía habría que vender las parcelas, además de realizar algunas actuaciones de urbanización en la zona, que lleva vacía desde hace unos veinte años. "As rúas estaban pensadas para vivendas familiares e ao ser para industria altera o ancho das carreteras", explica.

A la espera de tres proyectos de interés autonómico

Además de esta modificación, el Concello de Carral está también pendiente de aprobar de forma provisional el nuevo plan general. La actualización del documento urbanístico está pendiente de tres informes sectoriales de Fomento, Augas de Galicia y Patrimonio, pero en los documentos referidos por el Concello se proyecta añadir nuevos terrenos de suelo industrial.

Según confirma el regidor carralés, el plan general propone añadir hasta 400.000 metros cuadrados de suelo industrial, que estarían ubicados en el otro margen de la carretera N-550. Además, hay tres proyectos de interés autonómico que están tramitando empresas locales. Entre ellas está la firma de carpinterías metálicas Mantiñán Lestayo y la compañía Panadería da Cunha, un obrador de pan tradicional de Carral. Ambas cuentan ya con naves e instalaciones en el polígono de Os Capelos y la luz verde a estos proyectos supondría sumar 100.000 metros cuadrados más de suelo industrial, aunque esta aprobación depende de la Xunta.