Mundial 2030: Louzán pasa revista a la candidatura de RiazorLas herencias en vida se disparan por la crisis de la viviendaEl Montecarlo de A Gaiteira, un punto de encuentro vecinalLos coruñeses cambian sus vacaciones por la guerra en IránGuerra en Irán: minuto a minuto
Cuatro emprendedores se interesan por puestos vacantes del mercado de Betanzos

Los negocios tradicionales de alimentación, los que menos interés suscitan | El Concello abre otro proceso para adjudicar los puestos mediante negociados

Interior del mercado de Betanzos tras su rehabilitación.

Interior del mercado de Betanzos tras su rehabilitación. / LOC

Cuatro emprendedores han trasladado al Concello de Betanzos su interés por instalarse en los puestos vacantes del mercado de abastos. Al menos, eso desvela el nuevo pliego para la licitación de nueve de los 12 stands que quedaron desiertos en el segundo concurso.

Los negocios que menos interés han suscitado son, curiosamente, los tradicionales de alimentación. Nadie manifestó al Ayuntamiento su disposición a gestionar los puestos de frutas y verduras;panadería y productos de proximidad; carnicería y embutidos o pescadería. En ese grupo tan solo figura un interesado para tomar las riendas de una panadería.

Hosteleros han mostrado su interés por asumir la cafetería con salida a la calle y terraza, un puesto especializado en gastronomía gallega y otro dedicado a la comida internacional o fusión.

El nuevo pliego establece que los negocios que no cuentan con interesados en esta fase podrán ser objeto de «adjudicación nominal» tan pronto como se formalice una «manifestación de interés» ante la Secretaría municipal.

Adjudicación de puestos

El Concello de Betanzos ha publicado ya la resolución del segundo concurso público, al que se presentaron cinco ofertas, aunque finalmente solo se adjudicaron tres puestos. Los adjudicatarios son dos hosteleros de Betanzos y el integrante de una asociación sociocultural del municipio.

La alcaldesa, la socialista María Barral, espera que esta nueva convocatoria mediante negociados permita cubrir los puestos vacantes. Su objetivo, avanzó, es que el remozado mercado de abastos esté operativo ya este verano. La obra de rehabilitación de la plaza fue financiada con 1.482.081 euros del Next Generation con el propósito de convertir el mercado en uno de los «motores» de la zona monumental.

TEMAS

