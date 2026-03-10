Descubren el cadáver de un hombre en su piso de Betanzos tras la alerta de los vecinos
Todo apunta a que el hombre, de 71 años, falleció por causas naturales
La Guardia Civil y la Policía Local hallaron la tarde de este martes el cadáver de un hombre que vivía solo en su domicilio de la avenida Juan García Naveira.
Fueron los vecinos los que dieron la alerta, preocupados tras varios días sin cruzarse con este vecino de 71 años, que vivía solo en el ático del edificio.
Según informan desde el Concello, el cuerpo no presentaba signos de violencia y todos los indicios apuntan a una muerte natural.
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- Un banquete de callos y música en directo: así será la gran fiesta gastronómica de A Coruña de este sábado
- Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
- Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
- Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
- El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
- Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica
- Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando