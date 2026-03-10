Descubren el cadáver de un hombre en su piso de Betanzos tras la alerta de los vecinos

La Guardia Civil y la Policía Local hallaron la tarde de este martes el cadáver de un hombre que vivía solo en su domicilio de la avenida Juan García Naveira.

Fueron los vecinos los que dieron la alerta, preocupados tras varios días sin cruzarse con este vecino de 71 años, que vivía solo en el ático del edificio.

Según informan desde el Concello, el cuerpo no presentaba signos de violencia y todos los indicios apuntan a una muerte natural.