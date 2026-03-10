Investigado por huir tras un accidente en Betanzos y simular el robo de su vehículo

La Guardia Civil investiga a un conductor por huir en su turismo tras verse implicado en un accidente de tráfico con una motocicleta y simular posteriormente el robo de su vehículo. La investigación del Equipo de Siniestros permitió esclarecer lo ocurrido y descubrir qie había presentado una denuncia falsa presentada para ocultar lo ocurrido.

El investigado es un hombre de 30 años, de nacionalidad española, y la Guardia Civil le atribuye varios delitos contra la seguridad vial y la Administración de Justicia tras su implicación en un siniestro vial ocurrido el pasado 31 de diciembre

de 2025. Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:15 horas en el punto kilométrico 2,000 de la carretera AC-542, en las inmediaciones del municipio coruñés de Betanzos, en la carretera autonómica que conecta esta localidad con Mesón do Vento y la N-550.

Según la investigación realizada por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Subsector de Tráfico de A Coruña, en el accidente se vieron implicados un turismo y una motocicleta. "Tras producirse la colisión, el conductor del turismo abandonó el lugar sin prestar auxilio ni comunicar lo ocurrido a los servicios de emergencias", explica la Guardia Civil en una nota informativa en la que añade que "a raíz de las gestiones practicadas por los investigadores, se logró identificar al presunto conductor implicado".

La investigación permitió a los agentes comprobar además que el investigado había presentado posteriormente una denuncia falsa, simulando el robo del vehículo con la finalidad de eludir su responsabilidad en el siniestro. Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a su investigación como presunto autor de delitos por abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y simulación de delito.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Betanzos.

La Guardia Civil recuerda que el abandono del lugar del siniestro está tipificado en el artículo 382 bis del Código Penal. Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a cuatro años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años cuando el accidente se haya producido por imprudencia.

Recuerdan también las autoridades que por su parte, el delito de simulación de delito, recogido en el artículo 457 del Código Penal, puede acarrear penas de multa de seis a doce meses para quienes denuncien hechos inexistentes o atribuyan falsamente su autoría con el objetivo de provocar actuaciones judiciales o policiales.