Rechazado el parque eólico Fontella por su impacto ambiental en Aranga y Oza-Cesuras

La Xunta ha denegado la autorización para el parque eólico Fontella, proyectado por Galenergy en terrenos de Aranga y Oza-Cesuras. El plan preveía la instalación de siete aerogeneradores y afectaba a 259 fincas, de las que 48 eran propiedad de empresas del empresario José Collazo Mato: Promotora de Viviendas Urbanas SL y Explotación Cinegética Carballoa.

El parque eólico recibió alegaciones vecinales y de colectivos ambientales. Según detalla la Consellería de Medio Ambiente en una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia, el proyecto fue informado favorablemente por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural en octubre de 2022, pero este mismo organismo dictó posteriormente un informe contrario por su impacto ambienta. «En aquel momento no se advirtió que toda la instalación está dentro de una de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo», detalla el organismo autonómico en un informe emitido dos meses después en el que enmienda el anterior.

Por este motivo, la Xunta de Galicia procede a denegar la autorización para la construcción de este parque eólico promovido por Galenergy y a archivar el expediente.