El difícil presente del bar de la Casa do Pobo de Montrove: «No damos encontrado a nadie que quiera vivir de este negocio"

El Concello de Oleiros ha vuelto a sacar a licitación la gestión del café-bar de la Casa do Pobo de Montrove tras la renuncia del adjudicatario del contrato formalizado el 25 de noviembre de 2024. Los pliegos establecen de nuevo un canon mensual de 220 euros, mobiliario y cocina incluido, para llevar las riendas de este negocio hostelero emplazado en la Avenida Rosalía de Castro.

Unas condiciones a priori atractivas, pero que pocos parecen dispuestos a asumir, a la vista de la cascada de renuncias en los últimos años. «Es algo increíble. Es un edificio magníficamente situado en el centro de Montrove pero no damos encontrado a personas que quieran vivir de este negocio», lamenta el alcalde, Ángel García Seaone, que vincula la escasez de candidatos con algunas de las condiciones impuestas en los pliegos, como la de "prestar el servicio de forma ininterrumpida todos los días del año, sean o no festivos (aunque con el derecho a cerrar un día a la semana predeterminado). «Ahora ya nadie quiere trabajar sábados, domingos y fiestas de guardar», afirmó en regidor ante los micrófonos de Radio Coruña.

La concesión vuelve a salir a concurso por un período de tres años con posibilidad de un año de prórroga y, nuevamente, con la obligación añadida de asumir la limpieza de la Casa do Pobo.

Los interesados tienen hasta el 1 de abril para presentar sus ofertas.

A la Casa do Pobo de Montrove le cuesta encontrar su sitio en el siglo XXI. No es un caso aislado. Este tipo de instalaciones afrontan un presente complicado, altibajos que pueden guardar relación con los cambios sociales dado que la mayoría de la clientela es gente de edad avanzada y su rentabilidad suele estar vinculada con la realización de un amplio programa de actividades.

En el caso de Montrove, el bar de la Casa do Pobo suma varios cierres, uno de ellos de larga duración hasta lograr un nuevo gestor en 2018. El adjudicatario renunció en 2020 y hubo que sacar de nuevo a concurso la gestión, que en esa ocasión logró adjudicarse con éxito. El último contrato, sin embargo, finalizó antes de lo previsto.