Una persona resulta herida en Abegondo al volcar un coche en la autopista AP-9
El accidente ha ocurrido alrededor de las 07.00 horas en el kilómetro 31
EFE
Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital tras volcar con su coche en Abegondo (A Coruña).
El 112 Galicia ha informado este miércoles de que el accidente se produjo poco antes de las 7:00 horas en el kilómetro 31 de la AP-9.
Hasta el lugar se trasladaron 061, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Ordes, quienes emplearon material de excarcelación para liberar al a conductora, que fue trasladada al hospital por el personal sanitario.
