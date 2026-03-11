Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoRedada antidroga en A Coruña y MeicendeMundial 2030: Louzán pasa revista a la candidatura de RiazorBuffet libre a 14€ muy cerca de A Coruña
instagramlinkedin

Una persona resulta herida en Abegondo al volcar un coche en la autopista AP-9

El accidente ha ocurrido alrededor de las 07.00 horas en el kilómetro 31

Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. / LOC

EFE

Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital tras volcar con su coche en Abegondo (A Coruña).

El 112 Galicia ha informado este miércoles de que el accidente se produjo poco antes de las 7:00 horas en el kilómetro 31 de la AP-9.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se trasladaron 061, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Ordes, quienes emplearon material de excarcelación para liberar al a conductora, que fue trasladada al hospital por el personal sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents