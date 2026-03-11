Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Increpa y golpea a una mujer en el autolavado de una gasolinera de Oleiros

La Audiencia ratifica la condena a un hombre por un delito leve de lesiones | Deberá indemnizar a la víctima con 4.800 euros

Gasolinera de Santa Cruz, en Oleiros.

A. Pérez

Oleiros

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena contra un hombre que increpó y golpeó a una mujer en el autolavado de una gasolinera de Santa Cruz, en Oleiros. Los hechos ocurrieron en julio de 2023. Según detalla la sentencia, la víctima se dirigía a la zona de aspirado tras lavar su vehículo en el túnel cuando fue increpada por el propietario de un Audi, que le instó a retirar el coche, al que propinó una patada. A continuación, el denunciado empujó a a la mujer, provocando su caída, momento en el que intervino una tercera persona que acudió en auxilio de la víctima.

La mujer fue evacuada al ambulatorio, donde le fue diagnosticada erosión en codos, lumbalgia y ansiedad reactiva. Los jueces rechazan el recurso del denunciado, que pidió que se rebajase la indemnización, fijada en 4.800 euros, y que cuestionó los daños psíquicos.

La Audiencia rechaza sus argumentos, da la razón a la Fiscalía y a la demandante y confirma la condena por un delito leve de lesiones a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 9 euros y al pago de una indemnización de 4.800 euros.

