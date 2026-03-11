Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoEl precio de la guerra para el bolsillo de los coruñesesResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaJorquera renuncia a ser candidato del BNG en A CoruñaEl juzgado cita a declarar al alcalde de SadaJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Cascada de iniciativas políticas para rescatar el castillo de Corbeiroa tras la movilización vecinal

Los partidos mueven ficha para recuperar y dotar de acceso a este BIC que suma décadas de abandono | La Valedora do Pobo pregunta a la Xunta por sus planes

Algunos integrantes de la plataforma República Sendeirista de Corbeiroa.

Algunos integrantes de la plataforma República Sendeirista de Corbeiroa. / Iago Lopez

Antares Pérez

Sada

La campaña impulsada por la Asociación Veciños da Obra para recuperar el antiguo castillo de Corbeiroa, uno de los emblemas del escudo de Sada, comienza a dar sus frutos. A las labores de limpieza y acondicionamiento acometidas por la Xunta, se suma ahora una cascada de iniciativas políticas dirigidas a garantizar la conservación de este antiguo baluarte y dotarlo de un acceso público.

PSOE y BNG presentarán iniciativas ante el Parlamento de Galicia y Alternativa dos Veciños, sin representación en O Hórreo, ha trasladado la petición directamente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Los grupos mueven ficha después de que Veciños da Obra iniciase una «ofensiva institucional» para poner fin al «bloqueo» que, denuncia, sufre este Bien de Interés Cultural, con límites difusos entre Sada y Bergondo y al que actualmente solo se puede acceder a través del Albergue de La Marina. «No cesaremos en nuestras movilizaciones hasta que deje de ser un recinto cerrado y pase a ser el recurso cultural y pedagógico que Sada y Galicia merecen», afirman desde la asociación sadense.

Noticias relacionadas

El BNG ha presentado ya una iniciativa en el Parlamento para instar a la Xunta a garantizar este acceso público y llevar a cabo labores de conservación de estas ruinas. La formación preguntará además en la Comisión de Cultura sobre las medidas adoptadas hasta ahora y las previstas. También la Valedora do Pobo se ha interesado por la situación de este BIC, que ha permanecido décadas en el olvido. Y el Concello de Bergondo aprobó recientemente una iniciativa de Alternativa para instar a la Xunta a «poner en valor» este bien patrimonial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
  2. Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
  3. Nueva urbanización en Oleiros: las demoliciones llegan a los terrenos de A Xesteira
  4. Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
  5. Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica
  6. Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
  7. Xenlleiro, el nuevo restaurante de Arteixo que apuesta por el sabor de siempre: 'Hasta ahora no había una propuesta como esta
  8. La fiebre del aguacate se extiende en la comarca de A Coruña

Cascada de iniciativas políticas para rescatar el castillo de Corbeiroa tras la movilización vecinal

El PSOE de Arteixo denuncia el cierre del bar social de Suevos

El PSOE de Arteixo denuncia el cierre del bar social de Suevos

A Laracha aprueba un presupuesto de casi 12 millones para 2026 en solitario

A Laracha aprueba un presupuesto de casi 12 millones para 2026 en solitario

Condenado por amenazar a su cuñado con una navaja en el entorno del Aquapark de Cerceda

Condenado por amenazar a su cuñado con una navaja en el entorno del Aquapark de Cerceda

Jagger, el dogo de 85 kilos de O Burgo que se ha convertido en modelo de Zara

Jagger, el dogo de 85 kilos de O Burgo que se ha convertido en modelo de Zara

El juzgado cita a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada

Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: "Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él"

Una persona resulta herida en Abegondo al volcar un coche en la autopista AP-9

Una persona resulta herida en Abegondo al volcar un coche en la autopista AP-9
Tracking Pixel Contents