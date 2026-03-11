Cascada de iniciativas políticas para rescatar el castillo de Corbeiroa tras la movilización vecinal

La campaña impulsada por la Asociación Veciños da Obra para recuperar el antiguo castillo de Corbeiroa, uno de los emblemas del escudo de Sada, comienza a dar sus frutos. A las labores de limpieza y acondicionamiento acometidas por la Xunta, se suma ahora una cascada de iniciativas políticas dirigidas a garantizar la conservación de este antiguo baluarte y dotarlo de un acceso público.

PSOE y BNG presentarán iniciativas ante el Parlamento de Galicia y Alternativa dos Veciños, sin representación en O Hórreo, ha trasladado la petición directamente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Los grupos mueven ficha después de que Veciños da Obra iniciase una «ofensiva institucional» para poner fin al «bloqueo» que, denuncia, sufre este Bien de Interés Cultural, con límites difusos entre Sada y Bergondo y al que actualmente solo se puede acceder a través del Albergue de La Marina. «No cesaremos en nuestras movilizaciones hasta que deje de ser un recinto cerrado y pase a ser el recurso cultural y pedagógico que Sada y Galicia merecen», afirman desde la asociación sadense.

El BNG ha presentado ya una iniciativa en el Parlamento para instar a la Xunta a garantizar este acceso público y llevar a cabo labores de conservación de estas ruinas. La formación preguntará además en la Comisión de Cultura sobre las medidas adoptadas hasta ahora y las previstas. También la Valedora do Pobo se ha interesado por la situación de este BIC, que ha permanecido décadas en el olvido. Y el Concello de Bergondo aprobó recientemente una iniciativa de Alternativa para instar a la Xunta a «poner en valor» este bien patrimonial.