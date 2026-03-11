A Laracha aprueba un presupuesto de casi 12 millones para 2026 en solitario

El Concello de A Laracha aprobó en el pleno de este miércoles el presupuesto de 2026, dotado de casi 12 millones de euros, pese al voto en contra de PSOE y BNG. Las cuentas crecen un 9,47% con respecto al año anterior.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que fueron elaboradas “con cautela, con una previsión a la baja de los ingresos y con una idea central: el rigor”, y justificó el retraso en la presentación de las cuentas municipales explicando que "faltaban datos" para completar las previsiones, como la ausencia de presupuesto del Estado o el incremento de la partida de la Xunta para financiar el Servicio de Ayuda en el Hogar.

El capítulo de bienes corrientes y servicios supera los 7,2 millones de euros. A inversiones reales en infraestructuras municipales se destinarán más de un millón de euros (8,5%), con actuaciones destacadas como, entre otras, la construcción del nuevo aparcamiento del colegio Otero Pedrayo, la humanización de la Avenida López Astray del núcleo urbano de A Laracha, la puesta en valor de las Torres de Cillobre o la expropiación de los terrenos afectados por el Plan Especial del Igrexario de Lestón y su proyecto de urbanización.

Una de las partidas de gastos que más aumentará será la de transferencias corrientes, en un 37%. Los 727.810 euros previstos irán destinados a subvenciones para entidades deportivas y culturales del municipio, además de las comisiones de fiestas, a las que el alcalde agradeció su trabajo.

El capítulo de personal es inferior al del ejercicio anterior al no estar contemplado el taller de empleo, aunque el Ayuntamiento indicó que espera organizar otro programa de esas características con el apoyo de la Xunta.

La oposición por su parte, formada por PSOE y BNG, mostró su rechazo al presupuesto alegando que se trata de un "suma y sigue" de un proyecto "ya agotado y sin criterio político que no permite sacar de la rutina y de la falta de ambición al Gobierno local".

Tres nuevos policías locales

La corporación aprobó también por unanimidad solicitar la adhesión al convenio con la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) para el año 2026, entidad que asume la convocatoria y el desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de Policía Local y a las plazas de auxiliares.

El Ayuntamiento anunció que prevé incorporar tres nuevos policías locales mediante movilidad, dentro de la tasa de reposición permitida, así como cuatro auxiliares de policía, con el objetivo de reforzar el servicio y mejorar la atención a la ciudadanía después de las múltiples bajas que hubo durante casi dos años.