El PSOE de Arteixo denuncia el cierre del bar social de Suevos

El grupo pide explicaciones al Gobierno local y le recrimina que no planificasen las obras con antelación

Vista del centro social de Suevos.

Vista del centro social de Suevos. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo pregunta al Concello po la situación del bar del local social de Suevos, actualmente cerrado, así como sobre la inexistencia del gimnasio anunciado en el propio edificio, una infraestructura prometida por el Gobierno local que, en palabras de su portavoz, Martín Seco, "nunca llegó a ponerse en funcionamiento".

Seco explica que en 2021 el Ayuntamiento anunció la finalización de este nuevo edificio social, presentado como un espacio de referencia para la actividad vecinal con tres plantas en las que se incluían una cafetería, sala polivalente, espacios para asociaciones y un gimnasio.

Aunque el bar salió a licitación en 2022 por un período de dos años, prorrogables otros dos, el Gobierno local decidió recienteme no conceder una segunda prórroga al concesionario alegando la necesidad de realizar obras en las instalaciones. “Hablamos de un edificio de reciente construcción, por lo que resulta difícil entender qué obras son necesarias y por qué no se planificaron con antelación”, señala.

La consecuencia de esta situación, según indican los socialistas, es que “los vecinos se quedasen sin el único local de hostelería que permanecía abierto en la parroquia”.

TEMAS

