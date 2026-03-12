Un acusado de apropiarse de inmuebles de su padre en Arteixo por valor de 257.000 euros alega que fue idea de su progenitor: "Quería protegerme"

El acusado de hacerse con fincas pertenecientes a su padre por valor de 257.000 euros en Arteixo, empleando para ello un poder que obtuvo a pesar de que presentaba deterioro cognitivo, según consta en el escrito fiscal, ha alegado que fue "idea" de su progenitor que él "tuviera un poder amplio". "Mi padre quería protegerme", ha asegurado.

Ha sido durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Vamos a hacer un poder de forma que tú solo, exclusivamente, bajo mis instrucciones y con una condición que es que no se entere nadie puedas disponer, si fuera necesario en algún momento, del patrimonio", ha explicado respecto a los hechos que se le imputan.

"Fue idea de mi padre que yo tuviera un poder amplio", ha insistido. "Además, se preocupó de nombrarme tutor", ha añadido. "Yo era un buen hijo para mi padre, me ocupé por él siempre", ha recalcado tras apuntar que tuvieron "una relación magnífica toda la vida". En contraposición, ha manifestado que entre él y su hermano fue "mala".

Asimismo, el procesado ha expuesto que su hermano "tenía un poder" que su padre "no se atrevía a revocarle porque es una persona muy peligrosa y violenta".

En cuanto a los hechos que se le imputan, ha incidido en que "es una demanda totalmente calumniosa, falsa y no tiene ningún fundamento". "No tienen una sola prueba que acredite nada de lo que me están acusando", ha asegurado.

Declaración del padre

En esta jornada, también se ha visionado la declaración previa realizada por el querellante original, es decir, el padre, fallecido durante el curso del procedimiento. En la misma, reconoce que no tiene relación con sus hijos. "No tengo trato con ellos, con ninguno de los dos, no me llevo bien con ellos", insiste.

Del mismo modo, asegura que los hermanos también "se llevan mal". "Nunca se entendieron en la vida", reitera para añadir que este desencuentro se debe a "peleas" por el reparto de las propiedades de los progenitores.

En su testimonio, asegura que "aún" no tiene repartidos sus bienes entre los herederos y niega haberle "regalado" alguno al procesado. A preguntas sobre la firma de un poder y de donaciones al acusado, el hombre asegura no recordar nada. "Tengo problemas de memoria", afirma tras negar tener problemas con el alcohol.

Este jueves, ha testificado, entre otros, el perito que hizo un informe sobre el estado del padre en diciembre de 2021 quien ha ratificado que en ese momento "tenía un deterioro cognitivo leve provocado por el consumo de alcohol". No obstante, ha certificado que sus capacidades volitivas estaban "conservadas".