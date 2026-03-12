Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años

El aparcamiento de la playa de Repibelo, en Arteixo, será uno de los ejes centrales de la nueva campaña de mejora de infraestructuras que llevará a cabo el Concello este año. Después de dos décadas sin actuaciones de mantenimiento, el párking será objeto de una reforma integral para subsanar el estado de este espacio que la propia memoria técnica califica como "bastante deficiente", con numerosos baches y roturas.

La intervención en el arenal de Repibelo, que es una de las seis playas del municipio que presumen de bandera azul, se enmarca dentro de una inversión global de 618.000 euros destinada a renovar el firme de diversos viales municipales que acaba de salir a licitación, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

En el caso concreto del aparcamiento, que cuenta con una superficie de 3.395 metros cuadrados, el proyecto prevé una profunda limpieza de las cunetas perimetrales, el rebacheo de las zonas más críticas y el extendido de una nueva capa de rodadura.

Una actuación que se une a los trabajos de mejora realizados en el propio arenal el pasado verano por la Autoridad Portuaria, en coordinación con el Concello y la Demarcación de Costas de Galicia, a causa de los daños derivados de las obras del puerto exterior, que provocaron que A Hucha se quedase sin bandera azul. Con este nuevo paso, Arteixo busca cerrar una asignatura pendiente con Repibelo, transformando un espacio que ha sufrido el paso del tiempo sin apenas mantenimiento.

Un plan integral contra el deterioro

La campaña de asfaltado también llegará a las calles María Camino Noia Campos y María del Carmen Novoa González y el núcleo de Baer, la calle Capela, el vial municipal CM-00003 entre Rañobre y Suevos, la CM-00106 que une los lugares de A Rocha y A Ibia, y a la Avenida do Apóstolo Santiago junto con la calle Montepequeno.

El grueso de la intervención se concentrará en la CM-00003 entre Rañobre y Suevos, donde se actuará sobre 2.130 metros de vial. El proyecto incluye limpieza de cunetas, barrido del pavimento, rebacheo, asfaltado y nueva señalización, con una marca de stop y dos señales verticales.

En el entorno de María Camino Noia Campos, María del Carmen Novoa González y lugar de Baer se actuará sobre 885 metros de calzada. Allí se limpiarán cunetas y pavimento, se repararán las zonas más dañadas y se extenderá una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente de seis centímetros. La obra se completará con el pintado de bordes, una marca de stop y dos señales.

La misma solución se aplicará en la calle Capela, en la Avenida do Apóstolo Santiago y en la calle Montepequeno, sobre un total de 1.085 metros.